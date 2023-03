Novak Đoković, trenutno prvi teniški igralec sveta, je tudi uradno odpovedal nastop na turnirju v Indian Wellsu. Razlog za to je, ker srbski teniški zvezdnik ni cepljen proti koronavirusu in ni dobil dovoljenja za vstop v ZDA.

Pred dnevi je že v javnost pricurljala informacija, da Novak Đoković že drugo leto zapored ne bo mogel igrati na turnirju serije masters v Indian Wellsu. Zdaj je to postalo tudi uradno, potem ko so organizatorji turnirja sporočili, da je prvi igralec odpovedal nastop ne enem najbolj prestižnih turnirjev na turneji. Velika verjetnost je, da Đoković ne bo igral niti na turnirju v Miamiju.

"Prvi igralec sveta Novak Đoković se je umaknil s turnirja. Njegovo mesto bo zasedel Nikoloz Basilashvili," so zapisali.

World No.1 Novak Djokovic has withdrawn from the 2023 BNP Paribas Open.



With his withdrawal, Nikoloz Basilashvili moves into the field.#TennisParadise pic.twitter.com/wUcBn5upc7 — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 6, 2023

Zadnje upanje je bil ameriški predsednik Joe Biden

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je že pred tem zavrnilo njegovo prošnjo za opustitev cepljenja kot obveznega pogoja za vstop v državo. Ameriški mediji so namreč poročali, da so enemu najboljših igralcev vseh časov zavrnili vstop v ZDA. Edino upanje je bil ameriški predsednik Joe Biden, ki bi lahko preklical odločitev o zavrnitvi vstopa v državo, a do tega ni prišlo. Vsa ta določila veljajo vsaj do 11. maja, če se bodo ustrezno spremenila, nastop na OP ZDA ni ogrožen, saj se bo ta začel šele 28. avgusta.

Mnogi so ga podpirali, a ...

Beograjčan je imel veliko podpore z vseh strani. Od igralcev, organizatorjev turnirjev, med drugim tudi ameriške teniške zveze (USTA). A tudi njihovi pozivi več kot očitno niso bili uslišani. Mnogi ne razumejo, kako da imajo v ZDA še vedno takšne omejitve, medtem ko so mnoge države že pred časom umaknile vse. Med njimi denimo tudi Avstralija, država, ki je imela zelo stroge ukrepe. Spomnimo se, kakšno kalvarijo je tam leta 2021 doživljal Srb, potem ko je moral prisilno zapustiti deželo "tam spodaj".

Verjetno ga čaka dolg premor

Novak Đokovič se bo na turnirje vrnil šele, ko se bo začela sezona na pesku. To pomeni šele čez mesec dni. Najverjetneje ga bodo ljubitelji tenisa prvič videli na turnirju v Monte Carlu, ki se začne 9. aprila. Zatem sledijo turnirju v Banja Luki, Madridu, Rimu in na OP Francije.