Đoković na kolenih, med ekipama Evrope in Sveta vse bolj vroče

V Londonu v O2 areni je danes na sporedu tretji in tudi zadnji dan Laverjevega pokala. Dva obračuna pred koncem je v vodstvo zz 10:8 prešla ekipa sveta, pri kateri je Kanadčan Felix Auger Aliassime kar nekoliko presenetljivo gladko s 6:3 in 7:6 (3) ugnal Srba Novaka Đokovića, ki je dan prej zabeležil dve zmagi.

Vročica v Londonu vse bolj narašča. Kdo bo osvojil Laverjev pokal? Po prvih dveh današnjih obračunih je v vodstvo prešla ekipa sveta, ki je za uvod zabeležila dve zmagi. Še posebej veliko presenečenje je uspelo Kanadčanu Felixu Augerju Aliassimeu, ki je s 6.3 in 7:6 (3) ugnal Srba Novaka Đokovića in prišel do prve velike zmage v kariere proti srbskemu zvezdniku. "To je bila ena najboljših predstav v moji karieri. Nekajkrat sem bil proti najboljšim teniškim igralcem že blizu uspeha, zato sem danes še posebej vesel," je po zmagi dejal 22-letni Kanadčan. Đoković je v soboto zaigral prvič po 10. juliju oziroma 76 dneh in zabeležil dve pomembni zmagi, tokrat pa ni bil kos mlademu igralcu ekipe sveta.

Felix Auger Aliassime je prišel do velike zmage nad Đokovićem. Foto: Reuters

Auger Aliassime je že pred tem v igri dvojic v paru skupaj z Američanom Jackom Sockom prišel do pomembnih točk. Obračun sta sicer bolje odprla Britanec Andy Murray in Italijan Matteo Berretini, ki sta dobila prvi niz s 6:2, a sta v naslednjem Kanadčan in Američan prišla do izenačenja na 1:1. V super podaljšani igri sta bila nato z 10:8 boljša igralca ekipe sveta.

Zmagala bo tista ekipa, ki bo prva prišla do trinajste točke.

Laverjev pokal, 3. dan: Ekipa Evropa : Ekipa Svet 8:10 Matteo Berrettini/Andy Murray (Ita/VBr) - Felix Auger Aliassime/Jack Sock (Kan/ZDA) 6:2, 3:6, 8:10

Novak Đoković (Srb) - Felix Auger Aliassime (Kan) 3:6, 6:7 (3) 17.20 Stefanos Cicipas (Grč) - Frances Tiafoe (ZDA)

? Casper Ruud (Nor) - Taylor Fritz (ZDA)

