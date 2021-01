Đoković konec karantene proslavil z bosim sprehodom po parku

Dober teden pred začetkom teniškega odprtega prvenstva Avstralije so prvi igralci končali 14-dnevno karanteno in že odigrali pripravljalne tekme. V Adelajdi je 23-kratna zmagovalka turnirjev za veliki slam Američanka Serena Williams premagala zmagovalko OP ZDA Japonko Naomi Osaka s 6:2, 2:6, 10:7.

Williamsova, ki je doslej v Melbournu zmagala že sedemkrat, je po dveh tednih karantene najprej odpeljala triletno hčerko Olympio na ogled živalskega vrta, prvi igralec sveta, Srb Novak Đoković, pa se je bos sprehodil po bližnjem parku.

Serena Williams in Naomi Osaka Foto: Reuters

Več kot tisoč igralcev zakorakalo v običajno življenje

Več kot tisoč igralcev in njihovih spremljevalcev je lahko po obvezni karanteni, med katero so lahko hotelske sobe zapustili le za pet ur na dan, prosto zakorakalo v običajno življenje in lahko mirno nadaljuje priprave na prvi grand slam sezone. Peta celina namreč ta čas nima večjih težav z novimi okužbami.

"Tako sem vesela, da je karantene konec, saj je težko biti 14 dni bolj ali manj zaprt v hotelsko sobo. Še posebej po treningih in naporni vadbi, ko se ne moreš niti malo spočiti," je dejala prva dama svetovnega tenisa in dodala: "A bilo je tudi zelo zabavno ... Če sem odkrita, teh ur, ki sva jih preživeli skupaj, ne bi zamenjala za nič na svetu."

Serena Williams je delala križce na koledarju

Devetintridesetletna Američanka je še povedala, da sta imeli s hčerko na steni koledar in nanj delali križce ter nestrpno čakali, kdaj bo konec karantene: "Obljubili smo ji, da jo bomo po koncu peljali v živalski vrt pogledat koale in kenguruje."

Nekoliko pozneje je odigrala svoj prvi dvoboj sezone in v Adelaide pred nabito polnimi tribunami premagal tretjo igralko sveta Osako. "Ljudi nisem videla že ... počutim se, kot da nikoli," je po tekmi dejala Japonka.

OUT: Krajinovic 🇷🇸

IN: @DjokerNole 🇷🇸



After taking the opening set 6-3, Krajinovic substitutes with the World No.1 at #AdelaideTennis 🙌 pic.twitter.com/0HlNocEuFo — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2021

Đoković odigral le en niz

Prvi igralec sveta Đoković je zaradi žulja na desni dlani proti Avstrijcu Janniku Sinnerju odigral le en niz namesto dveh in ga dobil s 6:3. "Pred množicami ljudi nismo igrali že leto dni in občutek je res nekaj posebnega," je dejal srbski zvezdnik, ki je konec karantene proslavil z bosim sprehodom po parku.

Španski zvezdnik Rafael Nadal, ki v Melbournu lovi rekordni 21. naslov za grand slam, s katerim bi prehitel poškodovanega Švicarja Rogerja Federerja, se bo v ekshibiciji pomeril z Avstrijcem Domicom Thiemom, tretjim igralcem sveta.

Dejal je, da se je bilo zaradi koronske pandemije minulo leto težko osredotočiti na tenis, a je dodal: "Vseeno sem zelo vesel, da sem spet tu."

Novak Đoković je bil vesel gledalcev. Foto: Reuters

Po 14 dni zaprtja jih je v Melbournu pričakal dež

Medtem ko je večina igralcem med karanteno lahko po pet ur na dan pod strogim nadzorom trenirala in igrala tenis, pa jih 72 ni imelo te sreče zaradi pozitivnih testov drugih potnikov na čarterskih letih iz Abu Dabija, Los Angelesa in Dohe. Ti so bili 14 dni zaprti v hotelske sobe brez možnosti treninga. Zdaj so smeli zapustiti karanteno, vendar jih je v Melbournu pozdravilo močno deževje za razliko od sončne Adelaide.

Naslednji teden bo v Melbourne Parku šest turnirjev WTA in ATP pred začetkom odprtega prvenstva Avstralije, ki bo zaradi koronske pandemije letos tri tedne pozneje kot običajno. Začelo se bo v ponedeljek, 8. februarja.