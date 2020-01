Dobrodelna Marija Šarapova: Lahko jih obdržite, samo prosimo vas ...

Šarapova je letos sezono začela v Berisbanu, kjer je po dolgem času igrala. Rusinja je izpadla že v prvem krogu, a verjame, da se lahko še vedno vrne med najboljše. To bo poskušala dokazati na OP Avstralije, ker je s strani organizatorjev dobila posebno povabilo.

"Da sem v glavnem žrebu OP Avstralije, je nekaj posebnega. Tam sem imela lepe izkušnje, ko sem osvojila lovoriko (2008, op. p.), pa vse od težkih porazov v finalu. V Avstraliji je bilo do zdaj veliko vzponov in padcev. To, da imam še enkrat priložnost nastopiti na teh igriščih, je nekaj zelo posebnega," je povedala sibirska tigrica, ki je leta 2016 prav na tem turnirju padla na dopingu in bila suspendirana za 15 mesecev.

👋🏼Brisbane,

I’ve signed ten pairs of my tennis shoes, left them at the @BrisbaneTennis desk at the Westin Hotel, alongside a donation envelope for fire rescue efforts.They’re yours to keep,we just ask you to donate $300 a pair. All money going directly to 🇦🇺 Red Cross. 🇦🇺❤️ pic.twitter.com/H1IPU8pYig