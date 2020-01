Nekatere ji ne bodo nikoli oprostile, zdaj pa želi "udariti" nazaj #video

Marija Šarapova se je pripravljena vrniti v velikem slogu. Foto: Gulliver/Getty Images

Čeprav rama Marije Šarapove, s katero ima v zadnjem času veliko težav, verjetno ne bo nikoli več povsem zdrava, je nekdanja prva igralka sveta pripravljena, da "udari" nazaj. Dvaintridesetletna teniška igralka ima težave z ramo vse od takrat, ko se je vrnila po dopinškem škandalu. Šarapova je lani odigrala le osem turnirjev oziroma le 15 dvobojev.

"Še vedno čutim, da lahko veliko dosežem." Foto: Gulliver/Getty Images

Petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam je med drugim razkrila, da do zdaj še ni razmišljala o športni upokojitvi. Prvič se bo letos predstavila prihodnji teden v Queenslandu, kjer je dobila posebno povabilo organizatorjev turnirja Brisbane International.

"Če sem iskrena, se nisem nikoli videla, da bom igrala po tridesetem letu. Še vedno čutim, da lahko veliko dosežem. V sebi imam še vedno veliko ognja in dejstvo je, da sem zelo tekmovalna. Dokler bo moja rama zdrava in mi bo telo dovoljevalo, mislim, da je pred menoj še veliko tenisa," je razkrila trenutno 133. igralka sveta.

Letos jo bomo lahko prvič videli igrati 6. januarja v Brisbanu, kjer bodo igralke, kot so Ashleigh Barty, prva igralka sveta. Naomi Osaka, zadnja zmagovalka OP Avstralije, Karolina Pliškova, Venus Williams …

Marija Šarapova je decembra igrala ekshibicijski dvoboj proti Ajli Tomljanovic iz Avstralije in jo premagala s 6:4 in 7:5. Foto: Gulliver/Getty Images

"Ko imam takšen občutek, je to dober znak"

Ne glede na to, da je sibirska tigrica, kot jo tudi imenujejo, nazadnje na turnirju za grand slam zmagala leta 2014, ima pred seboj nove velike izzive.

"To je nov začetek po lanski težki sezoni. Bilo je veliko vzponov in padcev. Bila sem pripravljena, vendar rama ni bila. Imela sem dobro pripravljalno obdobje in zelo sem motivirana tekmovati. Ko imam takšen občutek, je to dober znak. Čeprav so rezultati pomembni, gre trenutno bolj za to, kako se bom počutila iz dneva v dan. Če bo moja rama zdržala, sem pripravljena tekmovati," je razlagala 188 centimetrov visoka teniška igralka, ki namerava igrati tudi na turnirju Kooyong Classic.

Upa, da se bo dokazala tam, kjer se ji je sesula športna kariera

Šarapova upa, da bo na OP Avstralije konkurenčna najboljšim igralkam. Torej na turnirju, kjer je doživela velike uspehe in padce. Leta 2008 je v Melbournu slavila, osem let pozneje pa je doživela dopinški škandal, ko je bila na testu pozitivna. Sprva je bila kaznovana za dve leti, nato pa so njeno kazen znižali na 15 mesecev prepovedi igranja na teniških turnirjih. Se ji bo uspelo vrniti med najboljše?

Marija Šarapova Foto: Gulliver/Getty Images

Nekatere igralke ji ne bodo nikoli oprostile

Marija Šarapova se je skozi vso športno kariero držala bolj zase in na turneji ni imela prijateljic. Po dopinškem škandalu leta 2016 je v ženskih slačilnicah postala še manj priljubljena. Po dopingu jo je kar nekaj teniških igralk ostro obsodilo. Med njimi so bile igralke, kot so Carolina Wozniacki, Dominika Cibulkova, Kristina Mladenovic, Agnieszka Radwanska, Eugenie Bouchard … Mirjana Lučić-Baroni jo je celo primerjala z nekdanjim kolesarjem Lanceom Armstrongom.