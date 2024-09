Nemčija, Avstralija in Kanada na dobri poti do Malage

Tretji dan kvalifikacij za zaključni turnir najboljše osmerice v Davisovem pokalu so zmagale teniške reprezentance Nemčije, Kanade, Avstralije in Nizozemske.

Za Nemčijo, Avstralijo in Kanado so bile to druge zmage, kar pomeni, da so na dobri poti za uvrstitev na finale v Malago konec novembra.

Nemčija, ki na Kitajskem nastopa brez svojih štirih najboljših tenisačev, je drugič zapored dobila vse tri dvoboje. Maximilian Marterer, Yannick Hanfmann in dvojica Kevin Krawietz/Tim Puetz proti Čilu celo ni izgubila niza.

Podobno prepričljiva je bila v Manchestru tudi Kanada proti Finski. Denis Shapovalov in Felix Auger-Aliassime sta se sprehodila do zmage s 3:0.

Tudi Avstralija je Češko premagala s 3:0; Thanasi Kokkinakis je v treh nizih premagal Jakuba Menšika, Tomaš Machač je predal dvoboj Alexeiju Popyrinu, v igri parov, ki ni več odločala o zmagovalcu, pa sta Matthew Ebden in Max Purcell slavila s 6:4, 6:2.

Najbolj napeto je bilo v Bologni na dvoboju med Nizozemsko in Brazilijo. Joao Fonseca je Južnoameričane povedel v vodstvo po zmagi nad Boticom Van de Zandschulpom (6:4, 7:6), Tallon Griekspoor je izenačil na 1:1, prvo zmago pa je Nizozemski priigrala kombinacija Wesley Koolhof/Botic Van de Zandschulp, ki je premagala Rafaela Matosa in Marcela Mela s 6:4 in 7:6.