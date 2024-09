V Davisovem pokalu bolje začele Belgija, Avstralija, Nemčija in Kanada

Belgijski in Avstralski teniški igralci so zmagali v prvih dvobojih svetovne skupine Davisovega pokala v tenisu v skupinah A in B, ki jih igrajo v Bologni oziroma Valencii. Belgijci so premagali Nizozemce z 2:1, Avstralci pa Francoze prav tako z 2:1. Kanada je proti Argentini povedla z 2:1, Nemčija pa je nadigrala Slovaško s 3:0.

V bolonjski skupini A je Nizozemska prevzela vodstvo, potem ko je Botic van de Zandschulp nadigral Raphaela Collignona, Zizou Bergs pa je za Belgijo izenačil na 1:1, ko je premagal Tallona Griekspoorja. V igri dvojic sta Sander Gille in Jeoren Vliegen premagala Wesleyja Koolhofa in Botica van de Zandschulpa.

Poleg Nizozemske in Belgije v Bologni gostujeta še Italija in Brazilija.

V valencijski skupini B je o zmagovalcu odločala tekma dvojic. Potem ko je Thanasi Kokkinakis premagal Arthurja Filsa in Avstralijo popeljal v vodstvo, je Ugo Humbert izenačil 1:1 z zmago nad Aleksejem Popirinom. V igri dvojic sta Matthew Ebden in Max Purcell premagala Pierra-Huguesa Herberta in Edouarda Rogerja-Vasselina.

V skupini B sta še Španija in Češka.

Kanadski teniški igralci so pred tem z zmago nad Argentino z 2:1 na prvi tekmi skupine D v Manchestru začeli braniti lanski naslov.

Kanada je po dvobojih posameznikov povedla z 2:0, najprej je Denis Šapovalov premagal Francisca Cerundolo, Felix Auger-Aliassime pa Sebastiana Baeza. V igri dvojic sta Maximo Gonzalez in Anders Molteni premagala Vašeka Pospišila in Šapovalova ter tako znižala končni izid na 2:1. V Manchestru sodelujeta tudi reprezentanci Velike Britanije in Finske.

V Zhuhaiju na Kitajskem je Nemčija v skupini C premagala Slovaško s 3:0. Maximilian Marterer je premagal Lukaša Kleina, nato je bil Yannick Hanfmann boljši od Jozefa Kovalika, Tim Pütz in Kevin Krawietz pa sta v igri dvojic premagala Kleina in Igorja Zelenaya. V tej skupini sta tudi ZDA in Čile.

Prvouvrščeni reprezentanci v vsaki od skupin se bosta uvrstili v finale, ki bo na sporedu od 19. do 24. novembra v Malagi.

Izidi, Davisov pokal, svetovna skupina: Skupina A, Bologna

Nizozemska : Belgija 1:2

Botic Van de Zandschulp (Niz) - Raphael Collignon (Bel) 7:5, 7:6 (6);

Zizou Bergs (Bel) - Tallon Griekspoor (Niz) 6:2, 6:7 (2), 6:3;

Sander Gille/Joran Vliegen (Bel) - Robin Haase/Wesley Koolhof (Niz) 4:6, 7:6 (5), 6:4; Skupina B, Valencia

Avstralija : Francija 2:1

Thanasi Kokkinakis (Avs) - Arthur Fils (Fra) 7:6 (4), 7:6 (3);

Ugo Humbert (Fra) - Aleksej Popirin (Avs) 6:3, 6:2;

Matthew Ebden/Max Purcell (Avs) - Roger-Vasselin/Pierre-Hughes Herbert (Fra) 7:5, 5:7, 6:3; Skupina C, Zhuhai

Nemčija : Slovaška 3:0

Maximilian Marterer (Nem) - Lukaš Klein 6:4, 7:5 (Slk);

Yannick Hanfmann (Nem) - Josef Kovalik (Slk) 3:6, 6:3, 7:6 (3);

Kevin Krawietz/Tim Pülz (Nem) - Lukaš Klein/Igor Zelenay (Slk) 7:5, 6:3; Skupina D, Manchester

Kanada : Argentina 2:1

Denis Šapovalov (Kan) - Francisco Cerundolo (Arg) 7:5, 6:3;

Felix Auger-Aliassime (Kan) - Sebastian Baez (Arg) 6:3, 6:3;

Maximo Gonzalez/Andres Molteni (Arg) - Šapovalov/Vašek Pospišil (Kan) 2:6, 6:3, 6:2 Ekipi, ki se bosta uvrstili na prvo mesto v vsaki od štirih skupin v krogu, se bosta uvrstili v finale najboljše osmerice v Malagi v Španiji od 19. do 24. novembra.

