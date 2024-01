Težave z vizumom, Grega Žemlja znova v vlogi igralca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška reprezentanca se bo konec tedna za obstanek v drugi svetovni skupini Davisovega pokala v Guangzhouju pomerila s Kitajsko. Na Kitajsko iz ZDA zaradi težav z vizumom ni uspelo priti Boru Artnaku. Vlogo četrtega slovenskega igralca bo zdaj, kot dovoljujejo pravila, prevzel kapetan Grega Žemlja, so sporočili iz slovenske teniške zveze.

Artnak ostaja v ZDA in ne bo mogel pomagati slovenski reprezentanci. Nazadnje je nastopal na turnirju v Indian Wellsu in prišel do četrtfinala. Njegovo mesto bo prevzel kapetana Grega Žemlja.

"Razmere za delo so dobre. Vzdušje v reprezentanci je kljub odsotnosti Artnaka super. Imamo še nekaj težav zaradi jetlaga (potovalne utrujenosti zaradi razlike ob menjavi časovnih pasov, op. STA), a teniški igralci smo tega že vajeni. Organizacija je zelo dobra, kitajski organizatorji so se res potrudili. Nekaj težav s kolenom ima naš najvišje uvrščeni igralec Blaž Rola, tako da ne morem potrditi, ali bo nared za dvoboje," je dejal kapetan Žemlja.

Poleg Role ima Žemlja na voljo še mlada Sebastiana Dominka in Matica Križnika. Dvoboj 2. in 3. februarja bo na trdi podlagi na zunanjem igrišču. Tekme se bodo začele ob 11. uri po lokalnem času oziroma ob 4. uri zjutraj po srednjeevropskem.

Kitajska ima trenutno enega igralca v prvi stoterici lestvice ATP, Zhizhen Zhang je na 50. mestu. Yibing Wu je 118., Juncheng Shang je 141., Yunchaokete Bu pa je 173.

V primeru zmage bo Slovenija obstala v drugi svetovni skupini, ob porazu pa bo nazadovala v tretji rang tekmovanja, ki poteka na regionalni ravni.