Znani vsi finalisti Davisovega pokala v Madridu

Znanih je vseh osemnajst udeležencev zaključnega turnirja teniškega Davisovega pokala. Polfinalistom iz lanskega leta, Kanadi, Veliki Britaniji, Rusiji in Španiji, ter povabljencema Franciji in Srbiji, so se pridružili še zmagovalci kvalifikacij.

Uspešni so bili Avstralija, Italija, Kazahstan, Ekvador, Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Nemčija, Švedska in Češka ter kot zadnji še ZDA in Kolumbija.

Američani so proti Uzbekistanu vodili z 2:0, nato pa Honoluluju dobili še preostala dvoboja za zmago s 4:0. Reilly Opelka in Taylor Fritz sta prvi dan dobila posamična dvoboja, drugi dan je bil uspešen še Tommy Paul, med pari pa sta slavila brata Bob in Mike Bryan.

Na dvoboju v Bogoti med Kolumbijo in Argentino so domačini povedli z 2:1. Najprej sta za 1:1 poskrbela Daniel Elahi Galan in za goste Juan Ignacio Londero. Kolumbiji sta vodstvo zagotovila Juan-Sebastian Cabal in Robert Farah med dvojicami, Daniel Elahi Galan pa je nato dosegel še drugo posamično zmago, ko je ugnal Juana Ignacia Londera s 6:3 in 6:4.

Zaključni turnir, na katerem bodo naslov branili igralci Španije, bo potekal v Madridu od 23. do 29. novembra.

Slovenija letos v Davisovem pokalu nastopa v kvalifikacijah za 1 svetovno skupino. Če bo premagala Pakistan - dvoboj je zaradi dežja prestavljen na danes in v ponedeljek - se bo septembra letos potegovala za uvrstitev v kvalifikacije za finalni del, torej za mesto med štiriindvajsetimi reprezentancami, ki se bodo naslednjo leto v tem času borile za Madrid 2021.

Davisov pokal, kvalifikacije: Avstralija - Brazilija 3:1 Italija - Južna Koreja 4:0 Kazahstan - Nizozemska 3:1 Japonska - Ekvador 0:3 Hrvaška - Indija 3:1 Madžarska - Belgija 3:2 Avstrija - Urugvaj 3:1 Nemčija - Belorusija 4:1 Švedska - Čile 3:1 Slovaška - Češka 1:3 Kolumbija - Argentina 4:1 ZDA - Uzbekistan 2:0



* Za uvrstitev na zaključni turnir v Madridu med 23. in 29. novembrom ekipe potrebujejo tri zmage.

Preberite še: