Ekvadorci odpravili Japonce in napredovali kot prvi

Ekvador je kvalifikacijah za zaključni turnir Davisovega pokala v Tokiu premagal gostiteljico Japonsko s 3:0 in se kot prvi kvalifikant uvrstil na zaključni turnir, ki bo v Madridu med 23. in 29. novembrom. Za to ekipe potrebujejo tri zmage.

V japonskem mestecu Miki, kjer so zaradi novega koronavirusa igrali za zaprtimi vrati, je po posamičnih igrah prvi dan Ekvador povedel z 2:0, drugi dan tekmovanja pa sta v dvojicah Gonzalo Escobar in Diego Hidalgo premagala Bena Mclachlana in Yasutako Uchiyamo s 7:6 (3) in 6:3 ter odločila dvoboj. Preostalih dveh posamičnih partij potem niso igrali.

V Zagrebu Hrvaška vodi proti Indiji z 2:0, tudi v Adelaidi vodi gostiteljica Avstralija proti Braziliji z 2:0, taki so tudi izidi v Cagliariju, kjer Italija povedla z Južno Korejo, v Bratislavi, kjer je gostje iz Češke vodijo proti Slovaški, ter v Honoluluju, kjer ZDA vodijo proti Uzbekistanu.

Izenačeni na 1:1 so dvoboji v Debrecenu med Madžarko in Belgijo, v Düsseldorfu med Nemčijo in Belorusijo, v Nursultanu med Kazahstanom in Nizozemsko, v Stockholmu med Švedsko in Čilom, v Bogoti med Kolumbijo in Argentino ter v Gradcu med Avstrijo in Urugvajem.

V finalu v španski prestolnici bo igralo 18 reprezentanc, 12 se jih bo uvrstilo iz kvalifikacij, neposredno bodo nastopili lanski polfinalisti Španija, Kanada, Velika Britanija in Rusija, Francija in Srbija pa sta dobili posebni povabili.