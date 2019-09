Bedene iz Egipta: Ni tako vroče, kot smo pričakovali

Slovenska teniška reprezentanca bo s svojima najboljšima igralcema, Aljažem Bedenetom in Blažem Rolo, v petek in soboto gostovala v Egiptu. To bo njen edini dvoboj v 2019, hkrati pa lepa priložnost, da si ob spremembah, ki se naslednje leto obetajo v Davisovem pokalu, zagotovi mesto med dvainštiridesetimi najboljšimi ekipami na svetu.

Slovenija je v Kairu nesporni favorit za zmago. Egipt je doslej že dvakrat premagala (2000 in 2009), tudi letos pa Aljaž Bedene (75.) in Blaž Rola (133.) ne bi smela imeti težav z nasprotnikoma, ki sta na lestvici ATP uvrščena precej za njima. Najboljši domači igralec, Mohamed Safwat, je 239. igralec na svetu, drugi lopar Egipta, Marim Mhamed Maamoun, pa 361.

Slovenska reprezentanca je v Kairo pripotovala v ponedeljek, v torek pa je preskusila osrednje peščeno igrišče v športnem centru El Gezira.

Mlakar: Igrišče je malce slabše od pričakovanj

Miha Mlakar se zaveda vloge favorita. Foto: Sportida "Na srečo ni tako vroče, kot smo pričakovali. Prvi trening je potekal super. Mislim, da smo se že kar navadili na pogoje. Veselimo se petkovih tekem in upam, da bo šlo vse po načrtih," sporoča Bedene, selektor Miha Mlakar pa je dodal: "Vsi so prijazni in z vidika organizacije je vse v redu. Danes smo trenirali in mislim, da imamo dovolj teh nekaj dni, da se v popolnosti privadimo na pogoje. Igrišče je morda malce slabše od pričakovanj, a s tem si ne belimo glave. Je kar vroče, a vlaga ni tako visoka, kar pomeni, da se da povsem normalno trenirati."

Poleg omenjenih dveh igralcev slovensko reprezentanco sestavljajo Nik Razboršek, Tom Kočevar Dešman in Tomas Lipovšek Puches. V petek z začetkom ob 11.30 sta na sporedu dva dvoboja posameznikov, v soboto (9.30) najprej igrajo dvojice, nato pa posamezniki še dve partiji. Slovenija bi v primeru malo verjetnega poraza padla v nižji rang tekmovanj, ob zmagi pa jo naslednjo jesen čaka nastop v novonastali svetovni skupini 1.

Obetajo se revolucionarne spremembe

Slovenija je za zdaj še članica druge evroafriške skupine. Foto: Vid Ponikvar Tako kot je elitna svetovna skupina Davisovega pokala že lani doživela revolucionarne spremembe - letos se bo osemnajst najboljših reprezentanc srečalo le na enotedenskem finalu konec novembra v Madridu - bo Mednarodna teniška zveza (Itf) v 2020 preoblikovala tudi nižje skupine Davisovega pokala.

Na letnem kongresu v Lizboni od 24. do 27. septembra bo Itf najverjetneje potrdila predlagane novosti za 2020. Torej ustanovitev svetovnih skupin 1 in 2 ter oblikovanje regionalnih skupin 3 in 4.

Elitne reprezentance, osemnajst najboljših, se bodo tudi v 2020 merile na finalu v Madridu. Polfinalisti si bodo neposredno zagotovili udeležbo za 2021, dvanajst ekip pa bo nazadovalo v kvalifikacije, kjer se jim bo pridružilo dvanajst zmagovalnih ekip iz 1 svetovne skupine, letošnje prve evroafriške.

Slovenija, ki je zdaj še članica druge evroafriške skupine, lahko v najboljšem primeru v elitni svetovni skupini oziroma na finalu v Madridu nastopi šele novembra 2021. Če bo namreč v soboto zmagala v Kairu, jo septembra 2020 čaka nastop v svetovni skupini 1, nato pa ima ob zmagi marca 2021 še kvalifikacije za Madrid 2021.