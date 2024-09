Brazilka prvič po 56 letih v četrtfinalu

Prvi bosta na osrednje igrišče stopili Brazilka Beatriz Haddad Maia in Čehinja Karolina Mučova. Beatriz Haddad Maia se je po napornem dvoboju s Caroline Wozniacki uvrstila v svoj drugi četrtfinale za grand slam, kar je tudi njen največji uspeh na OP ZDA. Postala je prva Brazilka v 56 letih, ki je dosegla četrtfinale tega turnirja. Karolina Mučova se je uvrstila v četrtfinale, potem ko je premagala Italijanko Jasmine Paolini, peto nosilko turnirja. V medsebojnih dvobojih Mučova vodi proti Haddad Maia s 3:0.

Iga Swiatek Foto: Reuters

Iga Swiatek je v osmini finala premagala Liudmilo Samsonovo s 6:4, 6:1 in se uvrstila v svoj deveti četrtfinale na turnirju za grand slam. Swiatek, trenutno številka ena na svetu, ni imela večjih težav in je do četrtfinala prišla brez izgubljenega niza. Na turnirjih za grand slam ima v četrtfinalih razmerje zmag 6:2.

Njena nasprotnica v četrtfinalu bo Jessica Pegula, ki prav tako do zdaj ni izgubila niza. Pegula je po slabših predstavah v Wimbledonu in olimpijskih igrah začela severnoameriško turnejo veliko bolje, to pa kaže tudi v New Yorku. V medsebojnih dvobojih Swiatek vodi s 6:3.

OP ZDA, četrtfinale Beatriz Haddad Maia (Bra, 22) – Karolina Mučova (Češ)

Iga Swiatek (Pol, 1) – Jessica Pegula (ZDA, 6)

