Branilka naslova se je odpovedala nastopu v New Yorku

Zaradi krize se ni mogla dovolj dobro pripraviti na tekmovanje, je pojasnila Kanadčanka, ki je lani v finalu premagala ameriško zvezdnico Sereno Williams. Pojasnila je, da se želi vrniti v najboljši izvedbi in v dobri formi.

Njena odločitev pomeni, da se bo odprto prvenstvo ZDA 31. avgusta začelo brez obeh lanskih zmagovalcev, saj se je nedavno nastopu zaradi zdravstvenih razlogov odpovedal tudi Španec Rafael Nadal.

"Po številnih posvetih z bližnjimi sem sklenila, da ne grem v New York. Odločitev je bila težka, a sprejela sem jo, ker se želim vrniti na najvišji ravni. Lanska zmaga v New Yorku je bila vrhunec moje kariere in pogrešala bom to tekmovanje," je sporočila 20-letna igralka.

Dodala je, da ceni napore prirediteljev in krovne teniške zveze, ki si v teh težkih časih prizadevajo, da bi teniška tekmovanja čim prej vrnili v običajni vozni red. "Upam, da se bomo kmalu spet videli na igriščih," še dodaja Kanadčanka.