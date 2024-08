Branilka naslova prva na osrednje igrišče

Na teniškem OP ZDA bodo ženske začele igrati dvoboje tretjega kroga. Kot prvi bosta na osrednje igrišče stopili Američanka Coco Gauff in Ukrajinka Elina Svitolina. V večernem terminu pa se bosta med drugim udaril Arina Sabalenka in Jekaterina Aleksandrova.

Coco Gauff je po ne najboljših rezultatih v Torontu in Cincinnatiju v New Yorku zelo dobro začela turnir. Kljub težkemu letu, v katerem ni dobila turnirske zmage od januarja, je Gauff pokazala dobro formo. Elina Svitolina je po porodniškem dopustu ohranila stabilno formo in je na pragu drugega tedna na turnirjih za grand slam. Izid v medsebojnih dvobojih je 1:1.

Zanimivi dvoboji Coco Gauff (ZDA, 13) – Elina Svitolina (Ukr, 27)

Arina Sabalenka (Blr, 2) - Jekaterina Aleksandrova (Rus, 29)

