Bo res tožil? Prisega na otroke, da ni nikogar žalil.

Prejšnji teden smo pisali, kako so Fabia Fogninija, italijanskega teniškega igralca, izključili s turnirja v Barceloni . Fognini je prepričan, da so mu storili krivico in da ni naredil ničesar narobe. S svojimi besedami prisega na svoje otroke in zahteva opravičilo.

Nekdanji deveti igralec sveta je bil prejšnji izključen s turnirja v Barceloni. V drugem krogu, ko je igral proti kvalifikantu Bernabeu Zapati Mirallesu, so mu pri izidu 0:6, 4:4 popustili živci in bil naj bi žaljiv do linijskega sodnika. Zaradi tega so ga prvič v karieri izključili s turnirja, kar ga je precej razburilo.

Meni, da morajo verjeti njegovim besedam

Trenutno 28. igralec sveta je po dvoboju dejal, da se mu je poteza zdela povsem nerazumljiva in da je bil kaznovan za nekaj, česar ni storil. To je znova poudaril v intervjuju za Corriere della Sera.

"Nisem žalil linijskega sodnika. Bil sem razočaranj in jezen. Pogovarjal sem se sam s seboj. Prisegam na svoje otroke, ki mi pomenijo največ na svetu. Star sem skoraj 34 let in profesionalno tenis igram že 20 let. Če rečem, da nisem nikogar užalil, potem mi morajo verjeti."

Od ATP zahteva opravičilo. Foto: Guliverimage

Pritožil se je na globo v višini 5 tisoč evrov, prav tako pa je izgubil nekaj točk na lestvici ATP. Stvar je prišla tako daleč, da je Italijan pripravljen sprožiti sodni postopek, če ne bodo ugodili njegovi pritožbi. Ta incident negativno vpliva na njegovo podobo in podobo njegovih sponzorjev. Zato bo zahteval odškodnino, ki mu je bila povzročena.

"Denar in točke me ne zanimajo. To, kar se je zgodilo uničuje mojo podobo. Želim opravičilo za to napako. Če bo moja pritožba zavrnjena, bom vse predal odvetnikom in zahteval odškodnino. Vedno sem priznal vso sranje, ampak tokrat imam prav in želim doseči svoj cilj," je še povedal Fognini.

Fognini je v svoji karieri osvojil devet teniških lovorik in samo s turnirskimi nagradami je v svoji karieri zaslužil preko 15 milijonov dolarjev (približno 12 milijonov evrov – bruto).

Velikokrat je bil žaljiv, a se vedno tudi opravičil Fognini se je letos v Monte Carlu prebil do četrtfinala. Ta turnir je leta 2019 celo zmagal. Foto: Guliverimage/Getty Images

Fabio Fognini je je sicer znan kot igralec z rahlimi živci, saj smo ga že večkrat videli, kako se je razburjal na igrišču. Zaradi tega je bil tudi večkrat kaznovan. Leta 2017 je moral plačati približno 20 tisoč evrov kazni, ker je žalil sodnico. Zelo znan je tudi njegov incident v Wimbledonu iz leta 2019, ko je dejal, da si želi, da bi eksplodirala bomba v Wimbledonu. Za svoja nepremišljena dejanja se je Fognini vedno opravičil.

Tokrat je žogica na strani ATP, ki do zdaj zadeve še ni komentiral.