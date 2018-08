Bo Novak Đoković kos novi nalogi?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na turnirju serije masters bodo na vrsti dvoboji osmine finala in dvoboji drugega kroga. Dvoboj drugega kroga morata odigrati še Juan Martin del Potro in Hyeon Chung, v sredo je njuno srečanje prekinil dež. Sicer pa bosta med drugim na igrišče stopila še Novak Đoković in Roger Federer.