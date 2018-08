Novak Đoković je razkril, v čem se ne strinja s Federerjem

V zadnjem času se veliko govori o spremembah teniških pravil. Eni igralci so bolj, drugi nekoliko manj dovzetni za spremembe. Po sredinem dvoboju so Đokovića vprašali, kaj bi spremenil pri teniški pravilih, če bi imel to možnost. Enako vprašanje je dan pred tem dobil tudi Roger Federer. In kot kaže, sta Srb in Švicar pri določenih pravilih na nasprotnih bregovih. Federer je namreč izjavil, da bi bilo lahko več dvobojev na tri dobljene nize.

"Nova generacija teniških navijačev nima toliko potrpljenja in želi, da se stvari hitreje odvijajo." Foto: Guliver/Getty Images

"Pravzaprav sem slišal (Rogerja Federerja, op. p.), kaj je govoril o tem. Rekel je, da bi imel še več dvobojev na tri dobljene nize. Jaz sem proti temu. Želel bi si, da bi tudi na turnirjih za grand slam ukinili dvoboje na tri dobljene nize," je v uvodu povedal 13-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam in pozneje razložil, zakaj je takšnega mnenja.

"Nova generacija teniških navijačev nima toliko potrpljenja in želi, da se stvari hitreje odvijajo. Tako zaradi igralcev kot zaradi privabljanja mlajših generacij bi morali biti dvoboji bolj dinamični in krajši," je razkril Nole in tudi povedal, katero pravilo ga najbolj moti. "Ne bi imel 'shot clock' (omejen čas - 25 sekund - med točkama, op. p.). Sicer je časa dovolj, kar je v redu, vendar tega ne maram."

Na sredinem dvoboju proti Adrianu Mannarinu je bil Novak Đoković videti precej slabo. Razlog za to je bilo slabo počutje (želodčne težave, op. p.), tako da je med dvobojem zahteval zdravniško pomoč. "Prvi niz in pol se nisem dobro počutil. Po obisku zdravnika sem izgubil le eno igro. In karkoli mi je že zdravnik dal, je bilo bolje," je nekoliko v šali izjavil Novak. Ta je med drugim pohvalil tudi svojega nasprotnika, a ob tem poudaril, da je igral daleč od svoje prave forme.

Igrati mora veliko bolje

Novak po veliki zmagi v Wimbledonu na trdih podlagi ne igra najbolje. Kot sam pravi, je bila zmaga v Wimbledonu bolj motivacija kot pritisk. Cincinnati za zdaj ostaja še edini turnir serije masters, na katerem mu ni uspelo zmagati. Že petkrat je igral v finalu, a vedno ostal praznih rok.

"Res si želim zmagati na tem turnirju in še vedno poskušam. Še vedno sem na turnirju in morda bom imel priložnost, da se znova borim za lovoriko. Zagotovo moram igrati bolje, kot sem v uvodnih dvobojih. Veliko sem treniral, da bi našel tisto raven igranja, kot si jo sam najbolj želim. Zelo sem motiviran, da na tem turnirju daleč pridem," je še povedal 31-letni Beograjčan, ki se bo v naslednjem krogu udaril z Bolgarom Grigorjem Dimitrovim.