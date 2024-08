Bo mladi Italijan zdržal pritisk zaradi dopinške afere?

Na teniškem OP ZDA, turnirju za grand slam, se nadaljujejo dvoboji prvega kroga. Zaigrala bosta tudi Jannik Sinner, prvi nosilec turnirja, in Carlos Alcaraz, ki je pred dvema letoma že slavil v New Yorku.

Jannik Sinner, trenutno številka ena na svetu, ima priložnost, da postane šele četrti igralec, ki bi osvojil dva turnirja za grand slam na trdi podlagi v eni sezoni. A so se po vsej verjetnosti njegove možnosti za zmago zmanjšale, potem ko je v javnost prišel podatek, da je bil na dopinškem testu dvakrat pozitiven. Čeprav so ga oprostili, so njegove vrhunske rezultate zasenčili dvomi. Veliko vprašanje je, kako se bo mladi Italijan spopadel s pritiski javnosti.

Njegov nasprotnik bo Američan Mackenzie McDonald, trenutno 140. igralec sveta. Čeprav Sinner v njunih dosedanjih medsebojnih dvobojih vodi s 3:0, bo glede na trenutni položaj to zanj vse prej kot lahek dvoboj.

Carlos Alcaraz Foto: Reuters

Carlos Alcaraz še išče najboljšo formo

Carlos Alcaraz v zadnjem času ne igra svojega najboljšega tenisa. Po zmagah na Roland Garrosu in Wimbledonu je v finalu olimpijskih iger v Parizu doživel boleč poraz proti Novaku Đokoviću, kar je verjetno vplivalo tudi na njegovo samozavest. Negativni niz se je nadaljeval s porazom v prvem krogu turnirja v Cincinnatiju proti Gaelu Monfilsu. Med pripravami se je Alcaraz še poškodoval, vendar je pozneje izjavil, da se počuti dobro. Njegov nasprotnik v prvem krogu bo Avstralec Li Tu, s katerim se bosta pomerila prvič.

Zanimivi dvoboji: Jannik Sinner (Ita, 1) – Mackenzie McDonald (ZDA)

Carlos Alcaraz (Špa, 3) – Li Tu (Avs)

Danil Medvedjev (Rus, 5) – Dušan Lajović (Srb)

Tommy Paul (ZDA) – Lorenzo Sonego (Ita)

