Bedene gre naprej in čaka Đokovića

Aljaž Bedene je po več kot treh urah izenačenega dvoboja napredoval v naslednji krog Pariza, potem ko je po slabšem začetku premagal Urugvajca Pabla Cuevasa, ki je na lestvici ATP skoraj 50 mest bolje uvrščen.

Slovenski igralec, ki je v uvodnem nastopu ugnal Avstralca Christopherja O'Connella prav tako s 3:1 v nizih, je v sredo izgubil uvodni niz s 4:6, potem pa dobil drugega z enakim izidom. Odločilen je bil nato tretji, ko je Bedene izenačil na 4:4 in povedel s 6:5, potem pa v podaljšani igri slavil in si pripravil dobro izhodišče za zmago.

To je nato dosegel v tretjem nizu, ko vodstva s 4:2 in 5:3 ni izpustil iz rok. Cuevas je še znižal na 4:5, a je potem Aljaž dobil igro na svoj servis in po treh urah in 14 minutah napredoval v tretji krog Pariza, kjer ga najverjetneje čaka prvi nosilec Srb Novak Đoković.

Roland Garros, moški, 1. krog:



Aljaž Bedene (Slo) - Pablo Cuevas (Uru) 4:6, 6:4, 7:6 (5), 6:4