Avstralski teniški zvezdnik gre na OnlyFans

"OnlyFans revolucionalizira socialna omrežja in želim si biti del tega," je Kyrgios zapisal v izjavi za jasnost. "Ni več dovolj, da se športnik le pojavi na igrišču, pojavljati se moramo tudi na družbenih omrežjih. Želim si ustvarjati, producirati in režirati lastne vsebine. To je prihodnost," je še sporočil lanski finalist Wimbledona.

In kakšno vsebino obljublja? " Seveda bodo vpletene teniške žogice, nasveti in triki. Ljudi bom spustil v ozadje, spoznali me bodo v drugi luči," je zapisal zveznik, ki se je na teniških igriščih izkazal tudi s temperamentom in je poznan po številnih izbruhih jeze. Na OnlyFans bo govoril tudi o računalniških igricah, o svojih tatujih … "Pokazal bom svojo intimno stran. Vse je na mizi in s seboj bom popeljal navijače."

