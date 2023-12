Britanka izbrala prizorišče in datum vrnitve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kar nekaj teniških igralcev in igralk se bo po daljšem premoru vrnilo na igrišča začetku leta v Avstraliji ali na Novi Zelandiji. Med njimi je tudi 21-letna Britanka Emma Raducanu, nekdanja zmagovalka odprtega prvenstva ZDA, ki je potrdila, da bo prvi teden januarja nastopila na turnirju v Aucklandu, poroča BBC.

Zmagovalka New Yorka leta 2021 na turnirjih ni igrala od aprila, zaradi tega je padla na 296. mesto računalniške lestvice WTA. Razlog daljše odsotnosti so operacije obeh zapestij in levega gležnja.

Za turnir v Aucklandu, ki se bo začel 1. januarja, je dobila povabilo organizatorjev. Na "wild card" računa tudi za odprto prvenstvo Avstralije, to se bo začelo 14. januarja, če ga ne dobi, pa bo morala igrati kvalifikacije.

Raducanu je lani odigrala le devet dvobojev, ker je bila odsotna več mesecev, je lahko zaščitila 103. mesto na lestvici WTA, ki ga je zasedala ob zadnjem odigranem turnirju. To pa je premalo, da bi se lahko v Melbournu neposredno uvrstila na turnir, razen če svojega nastopa ne odpove ogromno število igralk.