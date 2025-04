Carlos Alcaraz po izjemnem preobratu do prvenca v Monte Carlu

Španski zvezdnik Carlos Alcaraz je zmagovalec teniškega turnirja serije masters v Monte Carlu. V finalu je za svoj prvi naslov v kneževini 21-letnik ugnal dve leti starejšega Italijana Lorenza Musettija. Po uri in 46 minutah je bil boljši s 3:6, 6:1, 6:0.

Za Carlosa Alcaraza je bil to drugi naslov v sezoni, potem ko je bil najboljši še v Rotterdamu pred slabima dvema mesecema. Skupno je to njegova 18. turnirska zmaga v 23. finalu na najvišji ravni.

Španec je prvič slavil na mastersu v Monte Carlu, skupno pa ima na turnirjih serije ATP 1000 zdaj šest zmag ob le enem finalnem porazu.

Alcaraz je današnji dvoboj sicer začel z odvzemom servisa, a je nato Italijan prikazal boljšo igro, ki ga je krasila celoten turnir. Prvi niz je osvojil s 6:3. Je pa 23-letniku na koncu zmanjkalo moči po zahtevnih in dolgih obračunih v četrtfinalu in polfinalu. Španec je bil vse bolj razpoložen, Italijanu pa je v zadnjih dveh nizih oddal le še eno igro.

Lorenzo Musetti je odlično začel srečanje, nato pa v zadnjih dveh nizih osvojil le eno igro. Foto: Reuters

Za Lorenza Musettija je bil to sploh prvi finale serije masters. Skupno je v šestem finalu na turneji ATP četrtič izgubil. Edina naslova ima iz leta 2022, ko je slavil v Hamburgu in v Neaplju. Nazadnje je v finalu igral lani septembra in izgubil v kitajskem Chengduju.

Oba finalista bosta po uspešnem tednu v kneževini napredovala na lestvici. Alcaraz bo na ponedeljkovi lestvici znova napredoval na drugo mesto in s tem prehitel Nemca Alexandra Zvereva. Musettiju se prav tako obeta napredek, saj bo s 16. skočil na 11. mesto in s tem dosegel najvišjo uvrstitev v karieri.