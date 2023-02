"Dobrodošla v naši družini, Liana. Tvoj prihod je za vse nas najlepši trenutek, ki smo si ga lahko zamislili," je zapisala 35-letna Angelique Kerber, ki je glede na objavo svojega prvega otroka rodila v soboto, 25. februarja.

Po njeni objavi na družbenem omrežju so sledile številne čestitke. Zmagovalki odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu in odprtega prvenstva ZDA v New Yorku v letu 2016 ter Wimbledona 2018 so med prvimi čestitali organizatorji najbolj slovitega teniškega turnirja na svetu v Wimbledonu ter njeni nekdanji veliki tekmici - Danka Caroline Wozniacki in Nemka Sabine Lisicki.