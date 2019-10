Andy Murray še ni rekel zadnje: Škot bo leta 2020 zaigral v Melbournu

"Potrjeno: Andy Murray bo nastopil na Australian Opnu naslednje leto," so prek družbenih omrežjih sporočili organizatorji avstralskega turnirja za veliki slam.

Britancu Andyju Murrayju ne bo treba skozi kvalifikacije. Nastopil bo v glavnem žrebu turnirja kot drugi nosilec, na podlagi zamrznjenega rankinga. V Melbourne Parku je doslej petkrat igral v finalih, štirikrat ga je premagal Srb Novak Đoković, enkrat Švicar Roger Federer.

Nekdanji prvi teniški igralec sveta je nazadnje na turnirjih za veliki slam igral letos januarja na odprtem prvenstvu Avstralije, ko je izgubil v prvem krogu proti Špancu Robertu Bautisti.

Trenutno nastopa v Šanghaju, a je daleč od forme

Škot trenutno zaseda šele 289. mesto na svetovni jakostni lestvici. Foto: Gulliver/Getty Images Škot je imel kar nekaj let težave z desnim kolkom. Januarja 2018 je opravil prvo operacijo. A rehabilitacija ni šla po načrtih ter se je spogledoval celo z mislijo o koncu tekmovalne kariere. Nato je letos konec januarja prestal drugo operacijo kolka, ki mu je prinesla nekaj več upanja, da bo lahko znova zaigral na najvišji kakovostni ravni. Vrnitev na teniška igrišča je sicer bila počasnejša, kot je pričakoval, najprej je preizkušal svojo formo v dvojicah, nato pa je poleti začel nastopati tudi v posamični konkurenci.

Trikratni zmagovalec najelitnejših turnirjev za grand slam tako trenutno zaseda komaj 289. mesto na svetovni teniški jakostni lestvici ATP. Kar je veliko bolj kot še pred enim tednom, ko je bil 503. igralec sveta.

Dvaintridesetletni Škot trenutno nastopa na mastersu najvišje serije 1000 ATP v Šanghaju, na katerem se je uvrstil v drugi krog, potem ko je v prvem v treh nizih premagal argentinskega kvalifikanta Juana Ignacia Londera.

Iz tedna v teden se počuti bolje

Turnir v Šanghaju je osvojil trikrat. Nazadnje leta 2016. Foto: Reuters V Šanghaju je doslej trikrat zmagal, nazadnje leta 2016, pred tem pa je slavil tudi v letih 2010 in 2011, a je še daleč od šampionske forme.

"Bržkone je bilo tole najhitrejše igrišče, na katerem sem igral po vrnitvi med posameznike. To je bila borba za vsako točko, delal sem napake, počutil sem se počasnega in tekmec je narekoval pravzaprav ritem pri vsaki igri. Nato mi je sčasoma igra le stekla in vsakič sem dodal še nekaj ter začel napadati, tekmec pa se je moral braniti, tako da mi je kar uspelo," je bil realen Murray, ki je v posamični konkurenci prvič po operaciji zaigral avgusta v Cincinnatiju.

"Mislim, da se iz tedna v teden boljše počutim. Na začetku moje počutje ni bilo najboljše. Nekaj zadnjih tednov pa sam pri sebi opažam precejšen napredek. Napredovalo je moje gibanje na terenu. Je veliko boljše v primerjavi s tistim v Združenih državah Amerike. Upam, da bom zdaj lahko še nekoliko bolj napredoval," je dejal Škot, ki je v letih 2013 in 2016 zmagal v Wimbledonu, leta 2012 pa na OP ZDA.