Ameriški finale v Tokiu

Američana Taylor Fritz in Frances Tiafoe se bosta pomerila za lovoriko na teniškem turnirju v Tokiu z nagradnim skladom 1.953.285 ameriških dolarjev (2 milijona evrov). Fritz bo v devetem finalu lovil četrti naslov, Tiafoe pa bo v petem finalu skušal priti do druge lovorike.

Štiriindvajsetletni Fritz je v današnjem drugem polfinalu po dveh urah in 15 minutah ugnal sedmega nosilca, Kanadčana Denisa Shapovalova s 6:3, 6:7 (5), 6:3. Fritz, letos marca zmagovalec mastersa v Indian Wellsu, bo igral v devetem finalu in lovil četrto lovoriko. Najboljši je bil še dvakrat v Eastbournu (2019 in 2022).

Tretjega nosilca, ki se bo ne glede na nedeljski razplet prvič v karieri prebil med najboljših deset na lestvici ATP, v finalu čaka spopad z vrstnikom in četrtim nosilcem Tiafoejem. Slednji je za preboj v finale prav tako po treh nizih ugnal Soonwooja Kwona iz Južne Koreje. Po uri in 37 minutah je bil boljši s 6:2, 0:6, 6:4.

Za Tiafoeja bo to peti finale v karieri in drugi letos. V Estorilu je aprila izgubil na pesku proti Argentincu Sebastianu Baezu. Edino lovoriko je letošnji polfinalist OP ZDA v New Yorku osvojil v Delray Beachu pred štirimi leti in pol.

V Tokiu bo ne glede na razplet v finalu ameriški tenisač slavil prvič po letu 1996, ko je nazadnje to uspelo Petu Samprasu.

Tokio, ATP (1.953.285 dolarjev):

- polfinale:

Frances Tiafoe (ZDA/4) - Soonwoo Kwon (JKo) 6:2, 0:6, 6:4;

Taylor Fritz (ZDA/3) - Denis Shapovalov (Kan/7) 6:3, 6:7 (5), 6:3.