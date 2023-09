Alcaraz odpovedal nastop za Španijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvajsetletnik je ponoči v polfinalu odprtega prvenstva ZDA po štirih nizih izgubil proti Rusu Danilu Medvedjevu, nato pa odpovedal nastop v skupinskem delu Davisovega pokala v Valencii med 12. in 17. septembrom. Tekmeci španske reprezentance bodo v Valencii sicer Srbi, Čehi in Južni Korejci. Španci se bodo 13. septembra pomerili s Srbijo, za katero bo predvidoma nastopil tudi finalist OP ZDA Novak Đoković.

V skupini A, ki jo bo gostila Bologna, bodo nastopile reprezentance Italije, Kanade, Švedske in Čila. Skupino B gosti Manchester, igrale pa bodo izbrane vrste Velike Britanije, Avstralije, Francije in Švice. Skupina D bo igrala v Splitu, tekmeci domačinov Hrvatov pa bodo Nizozemci, Američani in Finci.

V četrtfinale bosta napredovali po dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine. Izločilni boji bodo na sporedu konec novembra v Malagi.