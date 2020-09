Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi to je šport

Zvezdnik Liverpoola, Egipčan Mohamed Salah, je na včerajšnji tekmi prvega kroga elitne angleške lige k zmagi Liverpoola proti trdovratnemu Leeds United, povratniku v prvo ligo s 4:3, prispeval tri zadetke. Zadnjega, odločilnega v 88. minuti tekme, je proslavil na zanimiv način – z rokama si je pokril ušesa in iztegnil jezik. Po tekmi je pojasnil, da je imela poteza precej globlji pomen in ni šlo za iskanje pozornosti.

THIS

IS

MO

SALAH’S

SEASON !!!!!!pic.twitter.com/qq71EilCY3 — Prin❌e Devitt (@Mr_Sewkumar) September 12, 2020

Mo Salah je po tekmi pojasnil, da je z gesto imitiral nekdanjega soigralca v nogometni reprezentanci Egipta, Moamena Zakario, ki so mu pred časom diagnosticirali redko, a zelo progresivno nevrodegenerativno bolezen ALS, ki poškoduje dele živčnega sistema, in mu na svojstven način izkazal spoštovanje in podporo.

Kaj je ALS?



Gre za amiotrofično lateralno sklerozo oziroma bolezen motoričnega nevrona ali Lou Gehrigova bolezen, poimenovano po ameriškem igralcu baseballa Louju Gehrigeju, ki so mu bolezen diagnosticirali leta 1939, pri 36 letih. Z enako diagnozo se je spopadal tudi sloviti fizik Stephen Hawking.

Zakaria, nekdanji igralec Al Ahlyja, je svojo nogometno kariero končal decembra 2018, s Salahom pa sta odigrala tri tekme kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2018, kjer je Egipt brez točke obstal v skupinskem delu.

أتوجه بالشكر إلى إدارة النادي وإلى اللاعيبه: *عشت معكم أسعد وأحلى يوم مر في حياتي منذ سنتين تقريبا* .. وأتوجه بالشكر الجزيل *لجمهوري الحبيب* دايما بدخلوا على قلبي الفرح والسرور.. ربنا يشفيني واسعدكم زي ما بتسعدوني.. *دعواتكم لي بالشفاء العاجل🌹* 💜🌹 pic.twitter.com/Ug80c90fd5 — Mo'men Zakaria (@MoamenZakaria) September 12, 2020

Zakarii so se v petek poklonili tudi njegovi nekdanji soigralci v moštvu Al Ahlyja in mu posvetili petkovo zmago proti ekipi Ismaily SC.

Ganjeni Zakaria se jim je oddolžil z zahvalo na Twitterju. "Užival sem v enem najlepših dni v svojem življenju. To je bil en najslajših dni v zadnjih dveh letih. Zahvaljujem se vsem navijačem. Vaše molitve mi bodo pomagale do hitrega okrevanja," je sporočil Zakaria.

Preberite še: