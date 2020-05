Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žena argentinskega nogometnega zvezdnika Everja Banege je zakuhala afero, ki bi lahko spravila v težave štiri igralce Seville. Na socialnem omrežju je objavila fotografijo zabave s sobotnega piknika, na katerem se je trlo povabljencev, čeprav do njega ne bi smelo priti, saj so v Španiji v obdobju pandemije koronavirusa v veljavi striktna pravila samoizolacije.

Sevilla spada med najboljše španske klube. V njenih vrstah igra kopica znanih igralcev, na razpredelnici španskega prvenstva pa zaostaja le za Barcelono in madridskim Realom. Nadaljevanje sezone, ki bi ga lahko ljubitelji nogometa na Pirenejskem polotoku dočakali 8. junija, bodo pričakali na tretjem mestu, ki vodi v ligo prvakov.

Kršili pravila karantene

Štirje nogometaši Seville so se v soboto udeležili piknika. Foto: zajem zaslona Dobro voljo v taboru velikana iz Andaluzije pa je pokvarila afera, ki jo je sprožila objavljena fotografija žene Everja Banege na socialnem omrežju. Hitro jo je odstranila, a je bilo že prepozno. Na njej so se (vsaj) štirje nogometaši Seville s srčnimi izbrankami in prijatelji zabavali na pikniku.

Bilo je vroče, kar 37 stopinj, še bolj vroče pa je zdaj nogometašem, saj bi jih lahko zaradi nespoštovanja pravil samoizolacije doletela kazen.

Žena argentinskega reprezentanta je po objavi hitro izbrisala fotografije s socialnih omrežij, a je bilo prepozno. Foto: zajem zaslona Z medsebojnim druženjem in neupoštevanje socialne razdalje so kršili pravila karantene, ki jih je pred težko pričakovanim nadaljevanjem sezone postavilo vodstvo tekmovanja.

Poleg Banege so se piknika udeležili še njegovi klubski soigralci Lucas Ocampos, Mudo Vazquez (oba Argentinca) in Nizozemec Luuk de Jong. Poleg igralcev bi lahko kazen doletela tudi njihovega delodajalca.

Zvezdniki Seville so s svojo prisotnostjo na pikniku naredili medvedjo uslugo stanovski kolegom, ki zavračajo idejo o popolni osamitvi igralcev pred nadaljevanjem sezone. Obstaja namreč predlog, da bi morali nogometaši pričakati sezono v posebnih karantenah, klubskih pripravljalnih središčih, proč od družin in preostalega sveta.

Podobno so se problematike lotili v Nemčiji, kjer so speljali pod streho že drugi krog državnega prvenstva, odkar so se po vsem svetu prekinile sezone zaradi koronavirusa.