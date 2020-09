Za šport po rebalansu državnega proračuna nič manj denarja za programe športa

Na področju športa s predlogom rebalansa državnega proračuna ni prišlo do nižanja proračunskih sredstev za izvajanje programov, tako kot v veljavnem proračunu bo v letnem programu športa (LPŠ) na voljo 15.722.000 evrov. Že prej se je znižal proračun za šport za 3.278.000 evrov; iz proračuna so bile črtane skoraj vse investicije.

"Na področju športa z rebalansom ni prišlo do nižanja proračunskih sredstev, se je pa nižanje zgodilo že v času epidemije na podlagi sklepa vlade, zaradi katerega se je prekinil razpis za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo v lasti lokalnih skupnosti. Pravice porabe v višini 3.278.000 evrov so se prerazporedile na postavke proračunske rezerve, namenjene reševanju krize zaradi novega koronavirusa," so za STA pojasnili na direktoratu za šport ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Za programe vrhunskega športa je namenjeno 7,1 milijona evrov, 5,9 milijona za šport otrok in mladine, usmerjene v vrhunski šport ter rekreacijo, 2,1 milijona pa za strokovne naloge v športu. Za investicije je tako kot v veljavnem proračunu tudi v vladnem predlogu rebalansa na voljo 595.000 evrov.

Še vedno bojazen, povezana s koriščenjem sredstev

"Na nek način je pohvale vredno, da se sredstva za šport niso znižala, kar se dejavnosti tiče. A še vedno velja bojazen, povezana s koriščenjem sredstev. Vemo, da ni bila sprejeta pobuda, ki je slonela na dejstvih, da nacionalne panožne zveze ne bodo mogle koristiti vseh sredstev za programe na državni ravni. Mednarodni program zvez je bil lahko le delno uresničen, saj so bila številna tekmovanja odpovedana ali prestavljena," je ocenil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec.

"Pravilnik LPŠ namreč ne dovoljuje nenamenskega črpanja sredstev. Prepričan sem, da zveze ne bodo iskale obvodov pri dokazovanju porabe sredstev. Tako se bodo neporabljena sredstva vrnila v državni proračun. Če ne bo posebnega sklepa, se ne bodo mogla prenesti v naslednje leto. Za drugo leto bo zato startna osnova LPŠ na indeksu porabe v tem letu, kar pomeni manj sredstev," je dodal Gabrovec.

Prepričan je, da bi lahko po predlogu strokovnega sveta za šport vlada dopolnila pravila LPŠ za koriščenje sredstev tako, da ne bi prišlo do znižanja denarja iz proračuna v naslednjem olimpijskem letu. "Poleg poletnih olimpijskih iger v Tokiu se že začenjajo tudi priprav

