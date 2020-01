Wada napoveduje: Vseh 298 ruskih primerov bomo razvozlali

Günter Younger je priznal, da Wado čaka težko delo, saj se pri 145 primerih od skupno 298 ukvarjajo tudi z uničenjem in manipulacijo podatkov.

"Takoj smo lahko ugotovili, kateri dokumenti so bili uničeni in kdaj. Žal jih nismo mogli vseh pridobiti nazaj. Nekateri podatki so izbrisani forenzično, brez sledi," je dejal Young.

Rusijo je decembra doletel štiriletni suspenz z vseh velikih športnih dogodkov zaradi prirejanja podatkov o dopinških testih v moskovskem laboratoriju, preden so jih Rusi posredovali Wadi. Primer je zdaj na športni arbitraži v Lozani.

Younger je dejal, da je z ekipo začel delati maja, do novembra pa so skupaj odkrili, kateri podatki so bili v štiriletnem obdobju izbrisani, spremenjeni ali dodani.

A ne glede na to je preiskovalec prepričan, da bodo končali preiskavo vseh 298 primerov.

Nasprotuje popolnemu suspenzu Rusije

Younger je dodal, da je proti popolnemu suspenzu Rusije oziroma ruskih športnikov na olimpijskih igrah v Tokiu, saj so Rusi sami začeli protidopinško preiskavo.

"Ruski športniki, trenerji in športni delavci so imeli dovolj sistemske manipulacije, zato so se obrnili na nas. Le zakaj bi še kdaj žvižgači posredovali informacije, če pa so na koncu za 'nagrado' prav oni kaznovani?" se v pogovoru za FAZ še sprašuje Younger.