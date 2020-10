Vrhunski športnici z bogato zbirko olimpijskih medalj si bosta obljubili večno zvestobo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Megan Rapinoe in Sue Bird

Megan Rapinoe, 35-letna kapetanka ameriške nogometne reprezentance, in pet let starejša Sue Bird, zvezdnica ženske različice lige NBA (WNBA), sta se po štirih letih zveze odločili za naslednji korak.

Ameriška nogometašica Megan Rapinoe in košarkarica Sue Bird sta se po štirih letih zveze zaročili. Foto: Reuters

Ameriška košarkarica Sue Bird je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram objavila fotografijo, na kateri njena življenjska sopotnica Megan Rapinoe kleči na enem kolenu, tako kot to v hollywoodskih filmih (običajno) igralci počnejo, ko svojo izbranko ali izbranca zaprosijo za roko, in ji na prst natika prstan.

Fotografije sicer nista komentirali, so pa v košarkarski ekipi Seattle Storm, aktualnih prvakinjah lige WNBA, kjer Birdova igra na mestu branilke, kmalu zatem tvitnili: Sezona prstanov. Čestitke za zaroko!, kar ne pušča več dvoma o sporočilnosti fotografije.

Paru je čestital tudi demokratski kandidat za mesto ameriškega predsednika Joe Biden:

Usodne olimpijske igre v Riu

Zvezdniški športni par se je spoznal leta 2016 na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru in kmalu zatem začel svojo ljubezensko zvezo.

Druži ju tako šport kot tudi zavzemanje za pravice istospolnih in kritiziranje rasizma v ZDA. V zadnjem obdobju sta splošno javnost spodbujali k udeležbi na volitve za ameriškega predsednika, Rapinoejeva pa je znana tudi po strastnem zavzemanju za izenačitev plačnih razmerij v moškem in ženskem nogometu.

Zvezdnici na lanski tekmi košarkarske ekipe Goden State Warriors v San Franciscu. Foto: Reuters

Birdova je istospolno usmerjenost razkrila v pogovoru za ameriški športni kanal ESPN leta 2017, ko je tudi priznala intimno zvezo z ameriško nogometašico. Na pripombe nekaterih, zakaj svoje istospolne usmerjenosti ni razkrila že prej, je dejala, da prej preprosto ni bil pravi čas za tako potezo. "Ostati moram zvesta sama sebi. To je moja pot," je dejala.

Američanke so v finalu svetovnega prvenstva z 2:0 premagale Nizozemke in se veselile četrtega naslova svetovnih prvakinj. Poljub Birdove in kapetanke Rapinoejeve po zmagi. Foto: Reuters