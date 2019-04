Tragedija v Skalnem gorovju: trije vrhunski alpinisti ujeti pod snežnim plazom

V alpinističnih krogih je včeraj odjeknila novica, da so trije vrhunski alpinisti, Avstrijca David Lama in Hansjörg Auer, letošnji gost na Festivalu gorniškega filma, in Američan Jess Roskelley ostali ujeti v snežnem plazu, ki naj bi jih po poročanju tujih agencij zasul med plezanjem vzhodne stene House Peak v narodnem parku Banff v Skalnem gorovju v Kanadi.

Tragično novico so potrdili tudi v podjetju The North Face, ki so sponzorji omenjene trojice. "S težkim srcem vas obveščamo, da so David Lama, Jess Roskelley in Hansjörg Auer, člani naše ekipe globalnih športnikov, domnevno ujeti v plazovih, ki so se 16. aprila sprožili v Alberti v Kanadi," so zapisali v sporočilu za javnost. "Pogrešani so, reševalne ekipe pa se bojijo najhujšega."

Reševalne ekipe so kljub neugodnim vremenskim razmeram sprožile iskalno akcijo takoj po obvestilu, da so alpinisti pogrešani, je povedal specialist za varnost obiskovalcev pri Parks Canada Stephen Holeczi, ki je ocenil, da je bil plaz tako obsežen, da bi zrušil manjšo stavbo.

Območje so prečesali s helikopterji, opazili pa so več plazov in razsuto plezalno opremo, kar nakazuje, da je plezalce verjetno odnesel plaz, je dodal. Nadaljnje iskanje in reševanje zaradi vremenskih razmer in visoke stopnje nevarnosti proženja plazov trenutno ni možno.

Po besedah vodje parka Banff Shelley Humpries predvidevajo, da so vsi trije alpinisti mrtvi.

Kdo so alpinisti, ki jih je pokopal snežni plaz? Šestintridesetletni Američan Jess Roskelley je širši javnosti znan predvsem po svojem vzponu na Everest pri rosnih 20 letih, s čimer se je v zgodovino zapisal kot najmlajši Američan s takim dosežkom. Na najvišjo goro sveta se je povzpel s svojim očetom, prav tako vrhunskim alpinistom Johnom Roskelleyem.



Jess Roskelley.



Osemindvajsetletni Avstrijec David Lama je sin alpinističnega vodnika iz Nepala in mame Avstrijke. Že kot mladenič je osvojil številne plezalne nagrade, leta 2014 pa so njegov solo vzpon na znameniti patagonski vrh Cerro Torre po smeri Kompresor strnili v dokumentarni film z naslovom A snowball's chance in Hell. Oktobra lani se je povzpel na 6895 metrov visoki Lunag Ri, edini še nepreplezani vrh v Himalaji.



David Lama oktobra lani na vrhu 6895 metrov visokega vrha Lunag Ri v Himalaji, ki ga je pred tem dvakrat poskušal osvojiti s prijateljem Conradom Ankerjem. Slednji je v enem od poskusov doživel srčni zastoj, Lama pa mu je rešil življenje. Foto: Red Bull Content Pool



V odpravi je bil še en Avstrijec, 35-letni Hansjörg Auer, znan po soliranju (plezanju brez varoval) znamenite smeri Riba v Marmoladi v Dolomitih, ki ga zlahka postavimo ob bok soliranju Alexa Honnolda po steni El Capitan, s to razliko, da je podvig Honnolda ovekovečen na filmskem traku, Auerjev pa ne.



Auer, sicer učitelj telesne vzgoje in matematike, je znan tudi po tem, da bi za prvenstveni vzpon v vzhodnem vrhu Kunyang Chhisha (7400 metrov) leta 2014 moral prejeti zlati cepin, a ga je zavrnil, saj je ocenil, da gre za nagrado, ki je preveč tekmovalna.



Hansjörg Auer med solo prvenstvenim vzponom na zahodni Lupghar Sar (7157 m). Foto: Red Bull Content Pool

Gre torej za za izkušene alpiniste, ki so v prejšnjih dneh ponovili zahtevno smer Andromeda Strain v severozahodni steni gore Andromeda (3450 metrov) in so bili vešči težkih snežnih razmer v gorah.

Auer, ki je bil gost letošnjega Festivala gorniškega filma, je v intervjuju za najnovejšo številko Planinskega vestnika med drugim dejal, da mu je uspelo razviti pravo razmerje med tveganjem in varnostjo ter da pozna vsa dejstva o nevarnosti plazov.

Očitno je bila narava tokrat močnejša.