Na Kongresnem trgu v Ljubljani se danes obeta nepozaben sprejem slovenskih športnih junakov

Danes ob 17. uri bodo v Ljubljani kar trije sprejemi, združeni v enega. Ob 17. uri bodo slovenski ljubitelji športa na Kongresnem trgu v Ljubljani lahko pozdravili odbojkarje, ki so na evropskem prvenstvu osvojili naslov evropskih podprvakov, kolesarska šampiona Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, ki sta navduševala na letošnji Dirki po Španiji, ter kajakaša Evo Terčelj in Nejca Žnidarčiča ter kanuista Luko Božiča.