Slovenski portal s konkretnimi informacijami, ki vam lahko olajšajo življenje

Ljubitelja gibanja v naravi, alpinista, turna in alpinistična smučarja Jaka Ortar in Anže Čokl, sta s pomočjo programerja Jureta Omejca in oblikovalke Katje Šumrada na noge postavila prvi slovenski snežni portal Snežak . Portal združuje informacije za varnejše gibanje v zasneženih gorah, strokovne članke s tega področja in osebne izkušnje uporabnikov. Čeprav se je zima že poslovila, je zaradi turnih smučarjev v teh dneh še posebej aktualen.

"Ideja, ki nas je vodila k nastajanju portala Snežak, je izhajala iz dejstva, da so informacije o zimskih nevarnostih v gorah na spletu, ki sicer ponuja odlično priložnost za informiranje širše množice, precej razpršene, zato neurejene in nepregledne ter tudi strokovno neustrezne, platforme, na katerih pa so objavljene, pa precej dotrajane in zastarele.

Številne od njih namreč slabo delujejo na mobilnih napravah, ki pa jih tudi za iskanje takšnih informacij po naših podatkih uporablja skoraj 70 odstotkov ljudi. V vsem tem smo videli potrebo in priložnost, da ustvarimo nekaj dobrega za vse, podobno kot smo to začeli že s postavitvijo plazovnih informacijskih tabel v Julijskih Alpah," je pojasnil Anže Čokl.

Razpršeno delovanje na področju lavinske varnosti

Ustvarjalci portala www.snezak.si poudarjajo, da ima slovenska lavinska služba v primerjavi s službami v sosednjih alpskih deželah ožje področje delovanja, zato se morajo ljubitelji narave znajti po svoje.

"V Sloveniji se s snegom in snežnimi plazovi bolj ali manj neorganizirano in neusklajeno formalno ukvarja več strok - predvsem gorski reševalci, vremenoslovci, planinske organizacije, geografi, gozdarji, hidrologi, fiziki, geodeti, računalničarji, naravovarstveniki in drugi. Razpršenost interesov in pristojnosti posameznih organizacij močno omejuje njihov obseg delovanja na tem področju," ugotavlja Ortar.

Portal želi postati stičišče oziroma platforma za sodelovanje vseh zgoraj navedenih strok in za njihovo uspešno komuniciranje z javnostjo. "Na tak način želimo izboljšati osveščenost in obveščenost ('vse na enem mestu') ljudi, ki pozimi zahajajo v gore," razloži sogovornik.

Vodilo: pregledna, uporabnikom prijazna in poenotena spletna stran

Pri snovanju portala, ki so ga na noge začeli postavljati pred letom in pol, lani pa je zaživel poskusno, jih je gnala tudi želja, da bi bil portal v nasprotju z družbenimi omrežji, kjer vsak uporabnik objavlja na sebi lasten način (nekateri več poudarka namenjajo poetičnim opisom narave, drugi pa bolj tehničnim detajlom), uporabniku prijazen, pregleden in čim bolj poenoten.

"Želeli smo si, da bi vsaka objava vsebovala čim več ključnih informacij – ob objavi poročila o razmerah v hribih mora pisec ločeno razmisliti o varnostnem in smučarskem vidiku. Tako smo želeli zagotoviti, da bo vsaka objava vsebovala vsaj tiste bistvene informacije, ki jih iščemo pri načrtovanju ture - občutek varnosti, smučarske razmere in kje se sploh začne strnjena snežna odeja," je še pojasnil Ortar.

Pri izpolnjevanju obrazca za izdelavo poročila se uporabniku ob kliku odpre tudi posebna preglednica, kjer je natančno razloženo, kako se ocenjuje občutek varnosti. Uporabniki občutek varnosti povzamejo s številsko oceno od ena do pet, ki jo ponazarjamo s številom ikon ščita. Če na turi ocenijo, da so razmere bolj nevarne, to označijo z manjšim številom ščitov, če je občutek varnosti velik, pa z večjim številom ščitom. Enako velja pri oceni smučarskih razmer - več ko je zvezdic, boljša je smuka.

Vsaka informacija je dobrodošla in koristna

Dobrodošla je sleherna informacija, tudi podatek, ali je nekdo moral parkirati na začetku Krme (oziroma že v Radovni) ali se je z jeklenim konjičkom lahko pripeljal vse do konca doline.

"To so informacije, ki so za uporabnika zelo koristne, in če jih nihče nikamor ne napiše, jih tudi zelo težko kdo izve. Iz takih informacij si lažje ustvariš predstavo o tem, kaj te čaka, in na podlagi vseh zbranih informacij lažje izbereš ustreznejši in razmeram primernejši cilj, kar je pozimi, ko je dan krajši, toliko pomembnejše," je prepričan Čokl.

K objavam so vabljeni vsi ljubitelji in "uporabniki" narave, saj je portal namenjen njim in z več izmenjave informacij o razmerah smo vsi na boljšem.

"Čim več ljudi si želimo spodbuditi k pisanju," pravi Anže Čokl, ki je skupaj z Jakom Ortarjem pobudnik postavitve portala Snežak. "Želimo si spodbuditi čim več ljudi, da bi pisali. Vemo namreč, da je razmerje med tistimi, ki pišejo, in tistimi, ki le spremljajo objave, približno 1:50, kar pomeni, da na enega pišočega pride 50 ljudi, ki bodo to njegovo objavo prebrali.

Opažamo pa, da se razmerje spreminja, saj vedno več ljudi tudi objavlja svoje izkušnje, ne nazadnje pa je baza (različnih) aktivnih obiskovalcev poskočila s 500 na 10.900 na mesec v zadnjih 60 dneh," ugotavlja Čokl.

Najpogostejši uporabniki spletnega portala Snežak so alpinisti, gorniki, turni (rekreativni in tekmovalni) in alpinistični smučarji, smučarji prostega sloga in variantni smučarji, vsebine pa so primerne in koristne tudi za druge zimske obiskovalce, pri čemer razmere na portalu spremljajo tudi obiskovalci gora iz Hrvaške, Avstrije in Italije, ki so na drugem, tretjem in četrtem mestu po obisku portala. Njim bodo uporabo portala olajšali z angleškimi prevodi glavnih menijev.

V pripravi še vodnik za turno smučanje in strokovne vsebine

Portal bodo ustvarjalci še dodatno nadgradili in ga vsebinsko obogatili. Skupaj s prej navedenimi strokovnjaki bodo pripravili strokovne vsebine, zato bo portal vsako sezono obsežnejši in bolj izpopolnjen.

Pripravljajo tudi interaktivni spletni vodnik - spletni svetovalec - za turno smučanje, kjer bodo opisane ture z vsemi pomembnimi informacijami.

"Njegova prednost pred obstoječimi vodniki bo interaktivnost in povezanost z relevantnimi informacijami na Snežaku. Uporabnik bo tako na primer poleg opisa smučarske ture na neki vrh našel še zadnje opise razmer na tisti turi, svežo vremensko napoved, aktualna opozorila o snežnih plazovih in še veliko drugega, vendar naj to za zdaj ostane skrivnost," pravi Ortar.

