Po več kot 30 letih sta se srečala Mateja Svet in Tone Vogrinec

Legenda slovenskega in jugoslovanskega smučanja Bojan Križaj je organiziral srečanje med Tonetom Vogrincem in Matejo Svet. Foto: Elan

Po več kot treh desetletjih sta se na pobudo legende slovenskega in jugoslovanskega smučanja Bojana Križaja srečala Tone Vogrinec, oče slovenskega smučanja, in Mateja Svet, ikona slovenskega smučanja, ki se je leta 1990, na vrhuncu kariere, po olimpijski medalji in petih kolajnah s svetovnih prvenstev, nepričakovano poslovila od tekmovalnega smučanja. "Pogovarjala sva se kar štiri ure," je razkril 80-letni Vogrinec.

Tone Vogrinec je na nedavnem pogovornem večeru z Markom Radmilovičem, avtorjem njegove biografije z naslovom Vsi me kličejo Tona, presenetil z razkritjem, da se je po dolgih letih srečal z nekdanjo smučarko Matejo Svet.

Glede na to, da se je dolga leta šušljalo, da se je Svetova za nenadno slovo od tekmovalnega smučanja pri rosnih 21 letih, na vrhuncu svoje kariere, odločila prav zaradi spora ali še česa bolj spornega, za kar naj bi kriv Vogrinec, je bilo srečanje zanj še toliko bolj pomenljivo.

Mateja Svet, svetovna prvakinja, olimpijska podprvakinja, dobitnica malega kristalnega globusa za zmago v seštevku veleslaloma, sedemkratna zmagovalka svetovnega pokala in še bi lahko naštevali, je smučarsko kariero nepričakovano in presenetljivo končala že pri 21 letih. Svojo odločitev o slovesu je sporočila 1. junija 1990 v prostorih Televizije Slovenija, kjer je pojasnila, da odhaja zaradi smučarske prenasičenosti, da si želi končati srednjo šolo in ustanoviti podjetje. Danes živi zelo zasebno življenje, stran od novinarskih mikrofonov in televizijskih kamer.

Mateja Svet je večino materialnih spominov iz časa smučarske kariere predala Slovenskemu smučarskemu muzeju, ki spada pod okrilje Tržiškega muzeja. Foto: Ana Kovač

Bojan Križaj kot mediator

Kot je razkril Vogrinec, njegovo zgodbo pa povzemajo pri Nedeljskem dnevniku, je srečanje organiziral Bojan Križaj, še en smučarski velikan tistega časa.

"Sam nisem niti malo slutil, da sta se Križaj in Svetova o srečanju dogovorila. Bojan mi je samo rekel, naj na določen dan pridem na neko lokacijo v Ljubljani. Ko sem prišel, je na dogovorjenem mestu čakal sam. Skupaj sva odšla v poslovno stavbo in se z dvigalom odpeljala do vrha, kjer je manjši lokal. Tudi ko sva prispela na vrh, tam ni bilo nikogar. Križaj mi je naposled dejal, naj malo počakam, in odšel, medtem pa je prišel natakar in natočil tri kozarce penine. Nenadoma se je ustavilo dvigalo in iz njega sta izstopila Bojan in Mateja Svet. Tisti dan sva se z Matejo pogovarjala kar štiri ure. In od tistega dne je zgodba za naju končana," Vogrinčeve besede povzemajo pri Nedeljskem dnevniku.

Toneta Vogrinca ob spominu na srečanje z Matejo Svet še danes preplavijo čustva. Foto: Nebojša Tejić/STA

Kot dodajajo, je Vogrinec ob obujanju spominov na srečanje dejal, da mu gre ob tem še vedno na jok.

Domnevni spor z Matejo Svet, ali kakorkoli ga že imenujemo, je Vogrinca težil dlje časa. Tudi ob izdaji biografije je namreč omenil, da obžaluje, da se nikoli ni imel priložnosti odkrito pogovoriti z njo.



"Sam razlogov za najin domnevni nesporazum, zaradi katerega je končala kariero, ne poznam, ona pa o tem tudi ni nikoli spregovorila. Kot sem slišal od drugih, je imela neke svetovalce, ki so se obrnili proti meni. O raznih bedakih, idiotih ali, kako naj jih poimenujem, ki na raznih forumih in spletu širijo laži, govorijo o nekih spolnih napadih, pa niti ne bi razpredal," je februarja na predstavitvi 470 strani obsežne knjige dejal Vogrinec.

