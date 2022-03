Pahor jabolko navdiha podelil panožnemu nordijskemu centru Kranj

Slovesnosti so se udeležili članice slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih in člani moške reprezentance v smučarskih skokih.

Slovesnosti so se udeležili članice slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih in člani moške reprezentance v smučarskih skokih. Foto: Daniel Novakovič/STA

Predsednik Slovenije Borut Pahor je danes v predsedniški palači vročil priznanje jabolko navdiha državnemu panožnemu nordijskemu centru Kranj. Priznanje sta v imenu ustanoviteljev, gimnazije Franceta Prešerna Kranj in Smučarske zveze Slovenija (SZS), prevzela ravnateljica gimnazije Mirjam Bizjak in direktor SZS Uroš Zupan.

Priznanje sta prejela za sistematično delo z mladimi športnimi talenti in za spodbujanje razvoja tekmovalcev in tekmovalk na športnem in izobraževalnem področju, so sporočili iz kabineta predsednika države.

"Veseli in ponosni smo, da je Slovenija prepoznala naše kakovostno delo in že več desetletij prizadevanj, da bi vrhunskim športnikom čim bolje omogočili usklajevanje šolskega dela in športnih ambicij," je dejala Bizjakova.

Poudarila je, da se je v centru šolalo kar pet dobitnikov olimpijskih odličij: Nika Križnar, Primož Roglič, Peter Prevc, Žan Košir in Vesna Fabjan. Poleg njih pa tudi številni drugi najboljši slovenski športniki, kot so Anže Lanišek, Žiga Jelar, Anamarija Lampič, Domen Prevc, Jaka Hvala, Maja Vtič, Štefan Hadalin, Alex Cisar, Peter John Stevens, šolali pa so se tudi danes izvrstni trenerji Robert Hrgota, Gašper Vodan, Gašper Berlot, Matevž Šparovec in Grega Žemlja.

"Vse medalje in tudi kristalni globus kažejo na to, da gre za zelo uspešen sistem, ki predvsem predstavlja kontinuiteto vrhunskih športnih rezultatov, ki smo jim bili priča tudi to sezono," je ocenil Zupan.

"Naj bo današnje jabolko navdiha oblika zahvale z moje strani in s strani države vsem tistim, ki v času vzgoje in izobraževanja skrbijo za osebnostno rast naših športnic in športnikov - tistih, ki šele nastajajo, tistih, ki že osvajajo medalje in tistih, ki s svojimi uspehi v življenju po šampionski karieri dajejo orientir mladim ljudem, da jih športni dosežki navdihujejo in jim sledijo," je ob vročitvi priznanja dejal predsednik Pahor.

