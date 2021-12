Nor podvig čilskega ekstremnega letalca #video

36-letni padalec v leteči obleki (wingsuit) je neverjeten podvig izvedel v svoji domovini. Zanj je izbral še vedno delujoči vulkan Villarrica, ki ga je tamkajšnje ljudstvo Mapuche poimenovalo Hudičeva hiša.

"Vse se je začelo s tem, da sem od nekdaj sanjal o tem, da bom letel. Že kot otrok sem si želel samo to in dosegel, da se je to tudi zgodilo," je Sebastián Álvarez, znan pod vzdevkom Ardilla oz. Veverica, o svoji želji po letenju pripovedoval v pogovoru za CNN.

Priprave na projekt so trajale kar dve leti. Foto: Red Bull Content Pool

Podvig je izvedel novembra letos, ko je v t. i. obleki wingsuit skočil iz helikopterja, ki je lebdel na nadmorski višini več kot treh kilometrov, se s hitrostjo skoraj 290 kilometrov na uro pognal v 656 metrov širok delujoči krater vulkana in se uspešno dvignil iz njega.

"To je z naskokom najbolj ekstremen projekt, kar sem se jih lotil. Zagotovo. Predvsem zaradi številnih nepredvidljivih dejavnikov, ki so vplivali na končni izid – od tega, da gre za aktiven vulkan, da sem skočil z zelo velike višine, da je bilo hladno in vetrovno, do tega, da je bilo v ozadju ogromno stvari, za katere sem moral poskrbeti," je pripovedoval o triminutnem poletu. Polet iz helikopterja do notranjosti kraterja je trajal približno 40 sekund.

Foto: Red Bull Content Pool

Na podvig se je pripravljal dve leti. Ogromno časa je namenil izračunom, kar leto dni pa se je na skok pripravljal v praksi. Izvedel je kar 500 poskusnih skokov, pri katerih je izpopolnil tehniko letenja. S to je dosegel primerno vertikalno in horizontalno hitrost, s katero je lahko poletel v krater vulkana in iz njega.

"Priprava na ta projekt je bila kar vse moje življenje. Za kaj takega moraš biti padalec, 'base jumper', in če si še pilot, toliko bolje. Vse poti, ki sem jih prehodil do te točke, so se zdaj zlile skupaj," je dejal.

Pri tem je bila najtežji del mentalna priprava. "Psihično je bilo vse skupaj precej zahtevno. Moj um si ni želel biti tam in nekako sem ga moral prisiliti. Pri teh projektih res uživam, saj rad premikam meje v športu," pravi Čilenec, ki se je naučil strah uporabiti v svoj prid.

"Strah je zelo pozitivna stvar, saj me naredi super aktivnega in 100-odstotno osredotočenega. Kljub temu pa moraš znati obvladati tanko mejo med strahom in paniko," poudarja.