Naj športniki Hrvaške v letu 2020 so ...

Judoistka Barbara Matić in kapetan rokometne reprezentance Domagoj Duvnjak sta najboljša športnica in športnik Hrvaške za leto 2020. V 69. izboru časnika Sportske novosti je med ekipami slavila ženska rokometna reprezentanca, med moštvi pa moška rokometna vrsta. Za najboljše na Hrvaškem je, kot poroča Hina, glasovalo 287 novinarjev iz 52 redakcij.

Judoistka Matićeva je postala prva predstavnica borilnih športov s tem priznanjem na Hrvaškem, ugnala je reprezentančno kolegico Karlo Prodan, teniško igralko Petro Martić in potapljaško rekorderko Mirelo Kardašević. Matićeva, zmagovalka grand prixa v Budimpešti, je tako prekinila niz osmih zaporednih priznanj Sandre Perković.

Domagoj Duvnjak je postal drugi rokometaš po Ivanu Baliću s tem priznanjem, bil je najboljši igralec zadnjega evropskega prvenstva. Njegovi tekmeci so bili alpski smučar Filip Zubčić, nogometaš Ivan Perišić, jadralec Tonči Stipanović ter trojica telovadcev Tin Srbić, Filip Ude in Aurel Benović.

Barbara Matić (druga z desne) pa je najboljša športnica Hrvaške v letu 2020. Foto: Guliverimage

Hrvaška ženska rokometna vrsta je slavila med ekipami, potem ko je na EP osvojila bron. Za ta naziv so se potegovali še rokometna kluba Podravka in Lokomotiva, nogometašice Splita in odbojkarice Mladosti.

Moška rokometna reprezentanca je bila v glasovanju najboljša med moštvi, januarja letos je bila srebrna na EP. Kandidirali so še veslaški dvojec Martin in Valent Sinković, jadralca v razredu 49er Mihovil in Šime Fantela in vaterpolska reprezentanca.

