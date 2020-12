Hrvaški čudež, ki je osupnil Evropo

V nedeljo se je na Danskem zaključilo evropsko prvenstvo v rokometu za ženske. In če so pred začetkom prvenstva rokometni strokovnjaki največ možnosti za uspeh pripisovali Norveški, Franciji in Danski, ki so tako upravičile vlogo favoritinj, pa med najboljšimi štirimi ekipami zagotovo prav nihče ni pričakoval Hrvaške, ki je senzacionalno osvojila svojo prvo medaljo v zgodovini velikih tekmovanj.

Veselje ob osvojitvi brona. Foto: Reuters

Uspeh Hrvatic odzvanja še toliko bolj, saj so na zadnjih dveh evropskih prvenstvih osvojile zadnje, 16., mesto, na katerem so jih letos neslavno nasledile Slovenke. Njihov največji uspeh do letos je bilo peto mesto iz leta 1994, nazadnje so se v drugi krog tekmovanja prebile leta 2010, na naslednjih dveh prvenstvih so bile trinajste. Ekipo je letos do velikega dosežka pripeljal neverjetni ekipni duh, glavnina mlade reprezentance namreč igra v hrvaških klubih – največ jih je članic zagrebške Lokomotive –, ki v rokometnem svetu nimajo ravno velike veljave.

Izgubile le dve tekmi

Nenad Šoštarić je Hrvaško popeljal do tretjega mesta. Foto: Reuters Hrvatice so na prvenstvu izgubile le dve tekmi. V prvem delu turnirja so na kolena položile Madžarke, Srbkinje in svetovne prvakinje Nizozemke, v drugem delu pa so premagale še Romunke in Nemke. Izgubile so le proti Norvežankam, v polfinalu pa proti Francozinjam. V spopadu za tretje mesto so se Hrvatice zoperstavile velikim favoritinjam in domačinkam Dankam, ki so pokleknile v vlogi favoritinj. Izjemno izenačen obračun so Hrvatice odločile v zaključku tekme, ko Danke kar 17 minut niso dosegle zadetka.

"Spet bom povedal, da sem do neba ponosen na to reprezentanco. Ta medalja bo šla v anale celotnega hrvaškega športa, ne le rokometa. To je noč, ko je treba slaviti naše herojke. V soboto je nekdanji danski selektor dejal, da je Hrvaška ničla v rokometu in da nimamo niti enega odstotka možnosti za zmago in osvojitev tretjega mesta. Zdaj smo mu dokazali, kako močno se je zmotil," je v solzah po koncu tekme dejal selektor reprezentance Nenad Šoštarić, ki je s Hrvaticami napisal eno najbolj neverjetnih zgodb v športu, s katero se je še enkrat potrdila teza, da je lahko ekipni duh tisti, ki ekipo pripelje do (ne)mogočih uspehov.

