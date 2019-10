Foto: Reuters ... leta 2004 se je v Braziliji na dirkališču Autodromo Jose Carlos Pace, nekdanjem Interlagosu, končala 55. sezona formule 1.

Še sedmič (petič zapored) in zadnjič je nagrada za svetovnega prvaka pripadla Michaelu Schumacherju, ki je pred tem prvenstva osvajal še v letih 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Nemec je v tisti sezoni postavil kar nekaj rekordov. Na prvih 13 dirkah je zmagal rekordnih 12-krat, sezono pa končal s 13 zmagami na 18 dirkah. Enako število zmag je skoraj desetletje pozneje, leta 2013, zbral njegov rojak Sebastian Vettel.

Schumacher je dirko zaradi okvare motorja začel z 18. mesta in se prebil do sedmega (zmagal je Kolumbijec Juan Pablo Montoya), kar je ob koncu sezone zadoščalo za takrat rekordnih 148 točk. Za 34 točk je prehitel Brazilca Rubensa Barrichella, več kot 60 točk manj je zbral Jenson Button.

Nemec se je konec leta 2013 huje poškodoval med smučanjem v francoskih Alpah, po težki nesreči okreva v zasebnosti svojega doma v Švici.

Zgodilo se je še:

Leta 1964 so se v Tokiu končale poletne igre 18. olimpijade. Največ kolajn, 96, so osvojili športniki Sovjetske zveze, največ zlatih, 36, pa Američani. Telovadec Miro Cerar je osvojil zlato kolajno na konju z ročaji in bronasto na drogu.

Leta 1976 je po dramatični dirki formule 1 na Japonskem pokojni britanski dirkač James Hunt osvojil svoj edini naslov svetovnega prvaka. Za eno točko je premagal Nikija Laudo, ki je dirko, kot še nekateri drugi, zaradi nevarnih razmer predčasno končal.



Leta 1985 so nogometaši Argentinos Juniors v finalu pokala libertadores (južnoameriška različica lige prvakov) v Asuncionu s 5:4 po streljanju enajstmetrovk (po rednem delu igre je bilo 1:1) premagali moštvo America de Cali in osvojil pokal.

Leta 1988 se je upokojil nekdanji kanadski hokejist Mike Bossy, ki je vso kariero igral za New York Islanders in bil eden od ključnih členov Otočanov za štiri Stanleyjeve pokale v 80. letih prejšnjega stoletja.

Leta 1996 je argentinska teniška igralka Gabriela Sabatini uradno končala bogato kariero.

Leta 1998 je angleški nogometaš Paul Gascoigne iz Glasgow Rangers prestopil v Middlesbrough.

Leta 2004 se je končal izjemen niz neporaženosti nogometašev Arsenala, ki so ostali neporaženi na 49 zaporednih tekmah, kar je rekord Premier League. V sezoni 2013/14 so prvenstvo osvojili brez poraza in se v zgodovino zapisali kot "The Invincibles". Njihov niz, ki je trajal od 7. maja 2003 do 24. oktobra 2004, je z zmago z 2:0 končal Manchester United.

Rodili so se:

1944 – nekdanji ukrajinski nogometaš Viktor Prokopenko

1953 – nekdanji kanadski hokejist Jim Pettie

1960 – nekdanji nemški dirkač Joachim Winkelhock

1964 – nekdanji ameriški hokejski vratar Ray LeBlanc

1966 – nekdanji nogometaš Davor Perkat

1973 – nekdanji ameriški kolesar Levi Leipheimer

1973 – nekdanji škotski nogometaš Jackie McNamara

1973 – nekdanji francoski nogometaš Vincent Candela

1973 – nekdanji nogometaš Kristjan Švab

1974 – nekdanji madžarski nogometaš Gabor Babos

1974 – nekdanji kanadski hokejist Jamal Mayers

1975 – nekdanji kolumbijski nogometaš Juan Pablo Angel

1979 – nekdanji nogometni vratar Dalibor Varkaš

1984 – švedski hokejist Jonas Gustavsson

1985 – angleški nogometaš Wayne Rooney

1985 – švedski nogometaš Oscar Wendt

1987 – belgijski nogometaš Anthony Vanden Borre

1991 – slovaški hokejist Marek Bednar