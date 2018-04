Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

... leta 1972 se je rodil nekdanji alpski smučar Jure Košir. Smučar iz Mojstrane je na tekmah svetovnega pokala dosegel tri zmage. Poleg treh zmag je še sedemnajstkrat stopil na zmagovalne stopničke, in sicer petnajstkrat v slalomu in dvakrat v veleslalomu. Vrhunec kariere pa je dosegel na olimpijskih igrah v Lillehammerju, ko je osvojil bronasto medaljo. Tekmovalno kariero je končal v sezoni 2005/06.



Zgodilo se je še …

Leta 1968 je Turčija izgubila proti Poljski v gosteh z 0:8, kar je najvišji poraz v njeni zgodovini (z enakim izidom je v letih 1984 in 1987 izgubila tudi proti Angliji).

Leta 1983 je v Himalaji pod plazom v južni steni Manasluja umrl slovenski alpinist Nejc Zaplotnik.

Leta 1992 so člani zveze nogometnih novinarjev (Football Writers Association) izbrali tedanjega napadalca londonskega kluba Tottenham Hotspur Garyja Linekerja za najboljšega nogometaša leta v Angliji.

Leta 1994 je David Robinson, ameriški košarkar v ligi NBA, na eni tekmi dosegel 71 točk, kar je sedmi rezultat v ligi.

Leta 1996 je Slovenija pod vodstvom Zdenka Verdenika odigrala prvo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 1998 in v Atenah proti Grčiji izgubila z 0:2.

Leta 1997 je takratna Smelt Olimpija na turnirju final four v Rimu osvojila tretje mesto.

Leta 1999 je Španija v Lagosu v Nigeriji v finalu svetovnega prvenstva do 20 let prišla do naslova prvakov, potem ko je premagala Japonsko s 4:0.

Leta 2000 je v polfinalu španskega kraljevega pokala Barcelona odklonila igranje povratne tekme proti Atleticu iz Madrida, ker naj bi po njihovih trditvah ne mogli sestaviti kompletne ekipe zaradi mednarodnih obveznosti in poškodb igralcev. Po odločitvi sodnikov je nato brez boja zmagal Atletico s 3:0.

Leta 2004 je Robert Koren zabil gol za Lillestrom v 3. krogu norveškega prvenstva, ko je s soigralci gostoval pri Vikingu. Zadel je v 12. minuti za vodstvo gostov z 1:0, a nato s soigralci prejel tri zadetke in izgubil z 1:3.

Leta 2006 je v 57. letu umrl nekdanji angleški reprezentant Brian Labone, ki je za izbrano vrsto nastopil 26-krat. Nekdanji branilec spada med legende Evertona, saj je za moštvo iz Liverpoola odigral več kot 450 prvenstvenih tekem.



Rodili so se …



1963 nekdanji madžarski nogometaš Lajos Detari

1966 nekdanji italijanski nogometaš Alessandro Costacurta

1967 nekdanji hrvaški košarkar Dino Rađa

1969 nekdanji grški nogometaš Elias Atmatsidis

1972 nekdanji škotski nogometaš Rab Douglas

1976 nekdanji irski nogometaš Steve Finnan

1980 nekdanji mehiški nogometaš Fernando Arce (Mehika)

1981 nekdanji teniški igralec Taylor Dent