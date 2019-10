Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1991 je nekdanja nemška teniška igralka Steffi Graf postala najmlajša igralka, ki je uspela zmagati 500 profesionalnih dvobojev. Nemka je v svoji bogati karieri dosegla 22 zmag na turnirjih za grand slam. Prav tako pa je zadnja igralka, ki je osvojila letni grand slam (vse štiri turnirje za grand slam v eni sezoni).

Steffi Graf se je od profesionalnega tenisa poslovila leta 1999, ko je bila stara trideset let. V to odločitev so jo prisilile poškodbe.

Zgodilo se je še:

Leta 1960 je bil odprt štadion Cicero Pompeu de Toledo v Sao Pauolu v Braziliji, kjer tekme igra Sao Paulo. Sprejme 80.000 navijačev in spada med največje južnoameriške nogometne objekte.

Leta 1976 je Danilo Popivoda zabil gol pri zmagi v 8. krogu bundeslige nad S'Brücknom z 1:0.

Leta 1980 Larry Holems je v dvoboju premagal legendarnega Muhammada Alija.

Leta 1988 so se končale olimpijske igre v Seulu.

Leta 1988 Gelindo Bordin je zmagal na olimpijskem maratonu.

Leta 1991 je zvezdnik lige NHL Eric Lindros zavrnil ponudbo Quebec Nordiques.

Leta 1996 košarkarji takratne Smelt Olimpije so v Evroligi v dvorani Tivoli premagali evropskega podprvaka Barcelono s 77:65.

Leta 2009 je bil Rio de Janeiro imenovan za gostitelja olimpijskih iger leta 2016.

Leta 2012 je svojo športno pot končal nemški nogometaš in reprezentant Michael Ballack.

Rodili so se:

1967 – nekdanji teniški igralec Thomas Muster

1967 – nekdanji namibijski atlet Frankie Fredericks

1968 – nekdanja teniška igralka Jana Novotna

1979 – nekdanji slovenski košarkar Primož Brezec

1987 – hokejist Phil Kessel