Valter Birsa je zabil pravcati evrogol. Leta 2010 je slovenska nogometna reprezentanca v Johannesburgu na drugi tekmi skupine C svetovnega prvenstva, na prvi je premagala Alžirijo z 1:0, igrala proti ZDA in po golih Valterja Birse, ki je zadel v 13., in Zlatana Ljubijankića, ki se je med strelce vpisal v 42. minuti, ob polčasu vodila z 2:0.

Če bi zmagala, bi se Slovenija, ki jo je s klopi vodil Matjaž Kek, že uvrstila v osmino finala, a ji ni uspelo. Američani so v drugem polčasu prišli do izenačenja in remija. Najprej je zanje v 48. minuti zadel Landon Donovan, potem v 82. minuti še Michael Bradley. V zadnjem krogu je Slovenija izgubila proti Angliji, medtem ko so Američani v izdihljajih tekme proti Alžiriji prišli do zmage in tudi napredovanja. Ob njih so se naprej uvrstili tudi Angleži.

Zgodilo se je še ...

… leta 1932 je bila v Ženevi ustanovljena mednarodna košarkarska zveza FIBA.

… leta 1972 je Zvezna republika Nemčija v Bruslju v finalu evropskega nogometnega prvenstva premagala Sovjetsko zvezo s 3:0 in osvojila naslov.

… leta 1974 je Jugoslavija na svetovnem nogometnem prvenstvu v Nemčiji kar z 9:0 premagala Zair. Enega izmed zadetkov je zabil tudi Slovenec Branko Oblak. Blestel je Dušan Bajević s tremi zadetki.

… leta 2000 je slovenska nogometna reprezentanca na drugi tekmi evropskega prvenstva v Belgiji in na Nizozemskem izgubila proti Španiji z 1:2, gol za Slovence je dosegel Zlatko Zahović. V Amsterdamu, kjer je igrala, se je zbralo kar deset tisoč slovenskih navijačev.

… leta 2002 je nekaj dni po koncu svetovnega prvenstva v Južni Koreji in na Japonskem uradno selektorsko pot na klopi Slovenije končal Srečko Katanec, ki je izbrano vrsto vodil od julija 1998 in v tem času zaigral tudi na evropskem prvenstvu. Slovenijo je vodil na 47 tekmah in zabeležil 18 zmag, 16 remijev ter 13 porazov.

… leta 2002 je na SP v Južni Koreji in na Japonskem na tekmi osmine finala proti Korejcem pri porazu z 1:2 zadnjič za reprezentanco igral legendarni branilec Paolo Maldini, ki je skupaj zbral 126 nastopov v izbrani vrsti (zabil je sedem golov).

… leta 2003 so košarkarji Krke v peti, odločilni tekmi finala državnega prvenstva premagali Union Olimpijo s 74:72 in drugič v zgodovini kluba prišli do naslova.

… leta 2005 se je od slovenskih navijačev na legendarnem štadionu za Bežigradom poslovila zlata generacija slovenskih nogometašev, ki se je pod vodstvom Srečka Katanca uvrstila na evropsko in še svetovno prvenstvo. Na dobrodelni tekmi z geslom Z žogo proti nasilju nad otroki se je udarila z reprezentanco Unicef All Stars in izgubila z 0:1. Edini gol na tekmi, na kateri se je zbralo šest tisoč gledalcev, je zabil Robert Prosinečki.

... leta 2017 je slovenski kolesar Simon Špilak po letu 2015 še drugič v karieri dobil kolesarsko dirko svetovne serije po Švici.

Rodili so se …

… leta 1924, nekdanji ameriški košarkar George Mikan

… leta 1933, nekdanji švicarski sankač Jean Wicki

… leta 1946, italijanski nogometni trener Fabio Capello

… leta 1950, nekdanja nemška atletinja, šprinterka na ovirah Annelie Ehrhardt

… leta 1957, nekdanja nemška smučarka Irene Epple

… leta 1957, nekdanji španski nogometaš Miguel Angel Lotina

… leta 1959, nekdanja slovenska strelka Desanka Božić

… leta 1966, nekdanji kanadski umetnostni drsalec Kurt Browning

… leta 1973, nekdanja avstrijska smučarka Alexandra Meissnitzer

… leta 1974, nekdanji italijanski nogometaš Vincenzo Montella

… leta 1974, nekdanji slovenski hokejist Jure Vnuk

… leta 1976, nekdanja švedska smučarka Anna Ottosson

​… leta 1977, slovenski hokejist Milan Hafner

… leta 1978, nekdanji kitajski namiznoteniški igralec Wang Ligin

… leta 1979, nekdanji slovenski nogometaš Goran Sanković