Foto: Reuters

... leta 2006 je Maribor na prvi tekmi tretjega kroga pokala Intertoto gostoval pri španskem Villarrealu in pripravil veliko presenečenje.

Španci so bili pred obračunom veliki favoriti, vendar so se opekli že na prvi tekmi. Mariborčani, takrat jih je vodil Marijan Pušnik, so po zaslugi zadetkov Milana Rakića in Reneja Miheliča v gosteh zmagali z 2:1.

Španska podmornica se je mučila tudi v Mariboru, kjer je sicer s pomočjo Turka Nihata povedla, vendar ji kaj več ni uspelo. Nervozno srečanje so zaznamovali tudi trije rdeči kartoni na španski strani (Alessio Tacchinardi in ob koncu tekme še Gonzalo Rodriguez in Diego Forlan), končni izid pa je v 89. minuti postavil Gorazd Zajc in slavje v Ljudskem vrtu se je začelo.

Villarreal je leto pred tem igral v polfinalu lige prvakov, v svojem moštvu pa imel številne zvezdnike svetovnega nogometa, kot so Robert Pires, Diego Forlan, Nihat Kahveci in drugi, vodil pa jih je čilski trener Manuel Pellegrini. Ta je pozneje sedel tudi na klopi Reala iz Madrida in Manchester Cityja.

Mariborčani so se z zmago uvrstili v drugi predkrog pokala UEFA (zdajšnja liga Europa), kjer pa so nato izpadli proti beograjskemu Partizanu.

Leta 2018 so francoski nogometaši v finalu svetovnega prvenstva na štadionu Lužniki v Moskvi s 4.2 premagali Hrvate in še drugič po letu 1998 postali svetovni prvaki.

Zgodilo se je še …

Leta 1955 je na tekmi svetovnega prvenstva v Angliji proti Madžarski v Liverpoolu (1:3) zadnjič za reprezentanco nastopil legendarni brazilski nogometaš Garrincha, ki je skupaj zbral 50 tekem v izbrani vrsti in zabil 12 golov.

Leta 1985 je bil v Curitibi v Braziliji odprt štadion Pinheirao, ki prejme 45 tisoč navijačev. Na tem objektu tekme igra Parana Clube.

Leta 2008 je Brazilec Ronaldinho po petih letih igranja za Barcelono zapustil Katalonijo in se preselil v AC Milan. Njegov prestop je bil vreden okoli 30 milijonov evrov, v mestu mode pa je ostal tri sezone in v tem času na 95 tekmah dosegel 26 zadetkov.

Rodili so se …

... leta 1941 nekdanji ameriški košarkar Archie Clark

... leta 1954 nekdanji argentinski nogometaš Mario Kempes

... leta 1956 nekdanja ameriška smučarka Kathy Kreiner

... leta 1963 nekdanji kanadski hokejist angleških korenin Steve Thomas

... leta 1969 nekdanji ameriški hokejist Peter Ciavaglia

... leta 1971 nekdanji kanadski hokejist Eric Lacroix

... leta 1972 nekdanji ameriški košarkar Khalid Reeves

... leta 1974 nekdanja ameriška sinhrona plavalka Janice Bremner

... leta 1981 nekdanja ameriška telovadka Alecia Ingram

... leta 1981 nekdanji slovenski nogometaš Dominik Beršnjak

... leta 1981 francoski nogometaš Alou Diarra

... leta 1984 slovaška smučarka Veronika Velez-Zuzulova

... leta 1985 turški nogometaš Burak Yilmaz

... leta 1986 slovenski nogometaš Žan Osredkar

... leta 1988 slovenski nogometni vratar Jan Koprivec

... leta 1989 ruska teniška igralka Alisa Kleybanova

... leta 1990 ameriški košarkar Damian Lillard

... leta 1992 ameriški košarkar Tobias Harris

... leta 1993 slovenski smučarki skakalec Jaka Hvala

... leta 1997 slovenska plavalka Nastja Govejšek