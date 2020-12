Lewandowski in Osaka najboljša po izboru Aipsa, Pogačar deveti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljski nogometaš Robert Lewandowski in japonska teniška igralka Naomi Osaka sta najboljša športnika leta 2020 po izboru Mednarodnega združenja športnih novinarjev (Aips), so zapisali na spletni strani. Najvišje uvrščeni Slovenec je kolesar Tadej Pogačar na devetem mestu. Med ekipami je najboljši nemški nogometni velikan Bayern iz Münchna.

Lewandowski in Osaka sta v anketi združenja Aips prvič dobila največ glasov. Napadalec münchenskega Bayerna je prejel 620 točk in je v razvrstitvi prehitel svetovnega prvaka v formuli 1 Britanca Lewisa Hamiltona (546 točk) in španskega teniškega igralca Rafaela Nadala (378).

Tadej Pogačar je zasedel 9. mesto. Foto: Guliverimage

Pogačar, drugi najmlajši zmagovalec kolesarske dirke po Franciji, je zasedel deveto mesto s 179 točkami. Pred njim so bili še košarkar LeBron James (361), skakalec ob palici Armand Duplantis (347), nogometaš Cristiano Ronaldo (300), tenisač Novak Đoković (280) in atlet Joshua Cheptegei (181).

V ženski konkurenci je Osaka zbrala 526 točk, druga je bila troskokašica Yulimar Rojas (331), tretja pa Serena Williams (327). Za njo se je zvrstila še ena teniška igralka, Iga Swiatek (310), peta je bila alpska smučarka Federica Brignone (245).

Bayern je slavil v razvrstitvi ekip. Novinarji so Bavarcem namenili 1317 točk, drugi je bil še en nogometni velikan Liverpool (753), tretji pa košarkarji Los Angeles Lakers (658).

V anketi je sodelovalo 422 športnih novinarjev iz 116 držav.