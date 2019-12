Lastnik Dončićevega Dallasa si je dal duška #video

Mark Cuban je svoje plesno znanje v preteklosti že večkrat razkazoval širši javnosti, med drugim tudi v oddaji Zvezde plešejo leta 2007, kjer je izpadel v peti oddaji.

Plesna koreografija, s katero so pri Cubanovih pospremili zahvalni dan:

Because it’s Thanksgiving and we all need a video to workout with! pic.twitter.com/xgo35iqKRN