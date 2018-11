Ko šport postane služba, je vsega konec

Ivo Jan, Špela Pretnar in Jernej Damjan so govorili o izzivih, ki jih prinaša konec kariere.

Ivo Jan, Špela Pretnar in Jernej Damjan so govorili o izzivih, ki jih prinaša konec kariere. Foto: Bojan Puhek

Profesionalni športniki se po koncu kariere pogosto znajdejo v težkem položaju. Nekdanja alpska smučarka Špela Pretnar in hokejist Ivo Jan sta skušala na dogodku Kariere po karieri v organizaciji zavarovalnice Triglav mladim športnim upom in ostalim prisotnim čim bolj približati, kako sta se sama znašla na prehodu v drugo kariero in kaj lahko storijo sami. Sogovornika sta si bila enotna, da je konec kariere odločitev posameznika.

Pobudnik akcije je deskar na snegu Žan Košir, ki se je v preteklosti že soočil z dejstvom, da bo morda nepričakovano moral zaključiti kariero, pri tem pa je športnik pogosto povsem izgubljen. Projekt Mladi upi zavarovalnica Triglav organizira že šesto leto, Triglav pa s srečanji mladim skuša pokazati, ki jih pri vsakodnevnem treningu niso deležni. Športniki se po koncu kariere pogosto znajdejo v težkem položaju in pred izzivom, kako naprej.

Kariera po karieri

Ivo Jan in Špela Pretnar sta v družbi smučarskega skakalca Jerneja Damjana, ki je povezoval pogovor, pogovarjala o izzivih, ki jih prinese konec športne poti. Oba sta si bila enotna, da je za lažji prehod med športno in "po-športno" kariero potrebno narediti ogromno že v času prve.

Ivo Jan, Špela Pretnar in Jernej Damjan so si bili enotni, da mora športnik že med kariero poskrbeti za to, kaj bo po koncu. Foto: Bojan Puhek

Pretnarjeva je bila nekoč vrhunska alpska smučarka, ki je v svetovnem pokalu dosegla šest zmag, leta 2000 pa je sezono sklenila z osvojitvijo malega kristalnega globusa v slalomu. Po končani smučarski karieri je nekaj časa delala kot športna novinarka, od leta 2016 pa je sodelavka v službi za stike z javnostmi na smučarski zvezi Slovenije.

"Še danes sem vesela, da je bila odločitev za končanje kariere res moja. Vmes ni prišla nobena poškodba, niti nisi izpadla iz ekipe, enostavno sem dojela, da so vse stvari minljive. Bila sem pripravljena na kariero po karieri, to sem dobila že z vzgojo, saj me je mama pripravila na to, da je smučarska kariera predstavljala le dve tretjini mojega življenja. Glavno vprašanje je, če v športu še uživaš, saj je šport gladiatorstvo," pravi "vražja Slovenka".

Iva Jana so h koncu kariere prisilile poškodbe. Foto: Bojan Puhek Podobno razmišlja tudi Jan, nekdanji vrhunski hokejist, danes pa trener, ki so ga h koncu kariere prisilile poškodbe. "Na podlagi številnih težav s hrbtom, sem enostavno prenehal uživati v igranju hokeju. Ko sem prišel do točke, da je šport postal služba in ne užitek, sem vedel, da je vsega konec. Imel sem srečo, da sem imel dokaj uspešno kariero in sem lahko na podlagi tega ostal v hokeju kot trener," je o odločitvi o končanju hokejske kariere povedal Jan.

Druga kariera primerljiva s koncem študija

A kljub ne pretirano težkemu prehodu v športni pokoj, sta se oba po koncu profesionalne poti spopadla s številni izzivi. "Boljšega življenja kot sem ga imel takrat, ko sem profesionalno igral hokej, ne bom imel nikoli več. Ko prideš na nek profesionalni nivo, so dejansko tvoja naloga le treningi in tekme, za ostalo poskrbijo drugi. Imaš ogromno prostega časa, ki ga potem po koncu kariere kar naenkrat ni več," pravi nekdanji slovenski hokejski selektor.

"Tako kot se študent po koncu študija sooči s tem, da gre v službo, tak občutek ima tudi športnik, ko zaključi športno pot. Mnogo Špela Pretnar danes dela na Smučarski zvezi Slovenije. Foto: Bojan Puhek stvari ti je takrat popolnoma nejasnih. Takrat šele vidiš, kako si na precej lahek način prišel do marsikatere stvari med kariero. Soočiš se z vprašanjem, če znaš unovčiti vse stvari, ki jih izkusiš med kariero in jih znaš povezati v kasnejšem življenju," se spominja Pretnarjeva, ki veliko vlogo v športnikovem življenju pripisuje družini in vzgoji. "Današnja mladina čaka, da se nekaj zgodi, jaz sem sama iskala poti za dosego cilja," opaža nekdanja alpska smučarka.

Ponovno skozi isto pot

Kljub napornemu ritmu, ki ga prinaša profesionalni šport, bi tako Jan kot Pretnarjeva ponovno prehodila isto pot. "Po koncu kariere nisem pogrešal športa, pogrešal sem garderobo, 25 somišljenikov z istim ciljem," je pojasnil Jan. "Hitro sem začela pogrešati potovanja. Med kariero sem se težko spopadala z nenehnimi selitvami iz kraja v kraj, danes pa, ko potujem le še nekajkrat letno, to zelo pogrešam," priznava Pretnarjeva.

Ob koncu se je v debato vključil tudi nekdanji smučarski skakalec oziroma zdajšnji direktor SZS, Franci Petek, ki meni, da je življenje športnika povsem normalno. "Vrhunski športnik, tisti, ki je v času športne kariere šel čez vse krize, bo dober tudi v drugi karieri. Zgrizel bo skozi prehod," je prepričan Petek.

Fotogalerija Kariere po karieri, foto: Bojan Puhek

1 / 19 2 / 19 3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 13 / 19 14 / 19 15 / 19 16 / 19 17 / 19 18 / 19 19 / 19

Preberite še: