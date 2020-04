Groteska, komedija ali nova navijaška realnost? Kartonasti namesto pravih navijačev?

V otoški državi Tajvan ob vzhodni obali Azije so kljub pandemiji novega koronavirusa, prejšnji konec tedna že pognali kolesje nove baseball sezone. Igralci moštev Lions in The Chinatrust Brothers so tekmo v okviru KItajske profesionalne baseball lige odigrali pred zanimivo kuliso - na tribunah stadiona Taichung Intercontinental Baseball Stadium so jih namreč namesto pravih navijačev "spodbujale" kartonaste lutke. Nova navijaška realnost?