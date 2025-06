"Postali bomo prva kolesarska dirka na svetu, ki bo uvedla celovito sledenje kolesarjem in konvojem ter mobilni center za varnostni nadzor," je v sredo v izjavi za javnost dejal direktor dirke Oliver Senn.

Dejal je še, da bo GPS sledilnik sprožil alarm v primeru določenih anomalij in da bodo v centru za varnostni nadzor lahko nadzorovali položaj na kraju samem in po potrebi takoj ukrepali.

Senn: Ekipam želimo dati vse informacije in da so posledice nesreč čim manjše

"Vse poti in potencialna nevarna območja so bila vnaprej zabeležena v sistemu VeloViewer, ki je na voljo tudi profesionalnim ekipam pred in med dirkami. To nam bo dalo popolno sliko vseh premikov vzdolž proge. S temi ukrepi ne moremo popolnoma preprečiti nesreč, vendar delamo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo, da so ekipam na voljo vse informacije in da so posledice nesreč čim manjše," je še povedal Senn.

Moška dirka po Švici se bo začela 15. junija, tri dni prej bodo novost preizkusile tudi ženske.

Dve smrti v zadnjih dveh letih

V zadnjih dveh letih sta svetovni kolesarski svet pretresli smrtni nesreči dveh švicarskih kolesarjev na domačih cestah. Na domači pentlji se je pred dvema letoma smrtno ponesrečil Gino Mäder, na lanskem svetovnem prvenstvu v Zürichu pa je najstnica Muriel Furrer umrla zaradi hudih poškodb glave. Domneva se, da je več kot eno uro neopaženo ležala med drevesi ob cesti, preden so jo našli.