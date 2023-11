Znani so rezultati preiskave tragične smrti švicarskega kolesarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švicarsko državno tožilstvo je končalo preiskavo smrti švicarskega kolesarja Gina Mäderja, ki je junija letos umrl dan po padcu v 5. etapi Dirke po Švici , ter razsodilo, da je šlo za splet tragičnih okoliščin in nesrečo brez tuje krivde. Septembra je Mäderjeva mati Sandra dejala, da za sinovo smrt ni nihče kriv, in dodala, da verjame, da je bila "preprosto njegova usoda, da je umrl tisti dan". Njegova družina je ustanovila dobrodelno fundacijo Ride for Gino, ki prodaja zapestnice s tem sloganom in organizira spominske vožnje, s katerimi želi zbrati sredstva za financiranje okoljskih projektov, ki so bili blizu Mäderju.

Švicarski kolesar Gino Mäder, član ekipe Bahrain Victorious, je umrl 16. junija 2023, dan po nesreči v 5. etapi Dirke po Švici, ko je med spustom s prelaza Albulapass zletel s ceste in padel v grapo. 26-letnika so oživljali na kraju nesreče, nato so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Churu, kjer pa je naslednji dan žal umrl zaradi poškodb.

Preiskava okoliščin njegove smrti se je začela takoj po Mäderjevi smrti in se je zdaj končala brez krivde, pripisane organizaciji dirke, kolesarjem ali ekipam, ki so sodelovale na dirki. V izjavi, ki jo je izdalo državno tožilstvo v Graubündnu, je navedeno, da "niso mogli ugotoviti, ali je katerakoli tretja oseba kazensko odgovorna" za Mäderjevo smrt.

"Rezultati preiskave po opravljenih razgovorih, pregledu kolesa, ki ga je vozil Mäder, in pregledu njegovega telesa na inštitutu za sodno medicino v kantonski bolnišnici Graubünden so pokazali, da ni tretje osebe, ki bi lahko bila kazensko obtožena krivde za smrt Gina Mäderja," so zapisali v izjavi, ki jo povzema kolesarski portal Cyclingnews.

V okviru preiskave so preiskovalci zaslišali organizatorje dirke, varnostnike na dirki in kolesarja Ineos Grenadiers Magnusa Sheffielda, ki je padel na istem mestu tik pred Mäderjem. Vsi so bili s končano preiskavo oproščeni vsake krivde.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Mama: Preprosto je bila njegova usoda, da je umrl tisti dan

Mäderjeva mati Sandra je sicer že septembra izrazila svoje mnenje, da za sinovo smrt ni "nihče kriv", in dodala, da verjame, da je bila "preprosto njegova usoda, da je umrl tisti dan".

Mäderjeva družina je ustanovila dobrodelno fundacijo Ride for Gino, ki prodaja zapestnice in organizira spominske vožnje, s katerimi želi zbrati sredstva za financiranje projektov, ki so bili blizu Mäderju.

Več o tem si lahko preberete na profilu RideForGino na Instagramu.

